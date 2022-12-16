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جون كينيدي
جون كينيدي

أميركل تنشر آلاف الوثائق حول اغتيال الرئيس كينيدي

تم نشر ما مجموعه 12,879 وثيقة لكن البيت الأبيض منع نشر آلاف غيرها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي

العربية.نت _ وكالات
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أصدرت المحفوظات الوطنية الأميركية الخميس مجموعة جديدة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس جون إف كينيدي في نوفمبر 1963.

وقالت المحفوظات إنه تم نشر ما مجموعه 12,879 وثيقة لكن البيت الأبيض منع نشر آلاف غيرها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأضافت أن 97 في المئة من السجلات، ما مجموعه حوالى خمسة ملايين صفحة، موجودة لدى المحفوظات قد نشرت.

صورة أرشيفية لإحدى وثائق القضية (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لإحدى وثائق القضية (أ.ف.ب)

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في مذكرة إن عددا "محدودا" من الوثائق سيبقى غير قابل للنشر.

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وأضاف أن "مواصلة التأجيل الموقت للنشر العلني لمثل هذه المعلومات ضروري للحماية من ضرر لا يمكن تحديده للدفاع العسكري أو عمليات الاستخبارات أو إنفاذ القانون أو مسار العلاقات الخارجية".

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