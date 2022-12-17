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جاك سوليفان (أ ب)
جاك سوليفان

البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي يؤكد دعم واشنطن لأمن مصر المائي

البيت الأبيض: الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي بحثا العلاقات العسكرية

دبي _ العربية.نت
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قال البيت الأبيض، الجمعة، إن مستشار الأمن القومي الأميركي يؤكد دعم واشنطن لأمن مصر المائي، وإن الإدارة الأميركية مع حل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة يكفل حماية مصالح كل الأطراف.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان بحثا العلاقات العسكرية.

وكان الرئيس السيسي التقى أيضاً، في وقت سابق الجمعة، في واشنطن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، مؤكداً اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي، انطلاقاً من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك الدولي، امتداداً للشراكة المثمرة بين الجانبين.

وأكد السيسي أن التغيرات الاقتصادية العالمية الحالية تفرض قيام المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، بتطوير وتحديث معايير التعاون مع الحكومات التى تضررت بشدة من تلك التغيرات.

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وأكد مالباس سعي البنك الدولي نحو تطوير أطر التشاور والتنسيق مع مصر لمواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها، بهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإقامة المشروعات التنموية العملاقة.

واعتبر أن مصر "نموذج يحتذى به في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي".

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