وسط تراجعه في استطلاعات الرأي.. ماكانويل يصعد هجومه على ترمب

صعد زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل من هجماته على الرئيس السابق دونالد ترمب مع تراجع دعم ترمب في الاستطلاعات الأخيرة.

وألقى زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ باللوم على ترمب في مشكلة "جودة المرشحين" التي أعاقت محاولة الحزب لاستعادة مجلس الشيوخ عام 2022 ، وهي المرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع التي ينتقد فيها ماكونيل الرئيس السابق بشكل مباشر بعد أن تجنب مرارًا التواصل معه العامين الماضيين.

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ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن دعم ترمب يتراجع بين الناخبين الجمهوريين، وهو اتجاه تسارع منذ أن خسر المرشحون المتحالفون مع ترمب سباقات مهمة في جميع أنحاء البلاد في انتخابات التجديد النصفي.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته يو إس إيه توداي وجامعة سوفولك نُشر يوم الثلاثاء أن 61 في المائة من الناخبين الجمهوريين وذوي الميول الجمهورية يريدون شخصًا آخر ليكون مرشح الحزب لمنصب الرئيس في عام 2024.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن الناخبين الجمهوريين يفضلون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على ترمب كمرشح رئاسي محتمل بهامش 56 في المائة إلى 33 في المائة.

ومع "تسريب هذه الاستطلاعات" لترمب ، على حد تعبير أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري ، لا يضيع ماكونيل أي وقت في الرد على ترمب الذي دعا مرارًا إلى الإطاحة به كزعيم جمهوري في مجلس الشيوخ.

وقال ماكونيل للصحفيين إن ترمب كان سببًا كبيرًا لعدم تمكن قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ من توجيه دعم مجلس الشيوخ إلى مرشحين أقوى في ولايات رئيسية مثل أريزونا وجورجيا ونيوهامبشاير.

وكان قد ألمح في مؤتمر صحفي بعد أسبوع من يوم الانتخابات إلى أنه يعتقد أن ترمب كان عبئًا على جهود الجمهوريين لاستعادة مجلس الشيوخ، لكنه أوضح انتقاداته بعد أن خسر الجمهوريون سباقًا رئيسيًا آخر ، في جولة الإعادة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي في جورجيا.

وقال للصحفيين في الكابيتول هيل "انتهى بنا الأمر بالحصول على مشكلة تتعلق بجودة المرشح ، انظروا إلى ولاية أريزونا ونيو هامبشاير والوضع الصعب في جورجيا أيضًا."

لكنه جادل بأن تأثير ترمب على الناخبين الأساسيين جعل من الصعب للغاية استبعاد المرشحين الضعفاء الذين حصلوا على دعم ترمب أو تبنوا مزاعمه بشأن سرقة انتخابات 2020.

وقال مكونيل "قدرتنا على التحكم في النتيجة الأولية كانت محدودة للغاية في عام 22 20لأن دعم الرئيس السابق أثبت أنه حاسم للغاية في هذه الانتخابات التمهيدية. نأمل في الدورة القادمة أن يكون لدينا مرشحين جيدين في كل مكان ونتائج أفضل ".

كما هاجم ماكونيل ترمب في الأسبوعين الماضيين عندما انتقد دعوة ترمب لتعليق الدستور للسماح لنفسه بالعودة إلى البيت الأبيض ، وأدان عشاء ترمب في منتجعه في فلوريدا مع شخص يدعم تفوق العرق الأبيض ومعاد للسامية.

ويعكس خطاب الزعيم المتشدد ضد الرئيس السابق الإجماع المتزايد داخل مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ على أن ترمب لن يتنافس بشكل جيد مع الرئيس بايدن أو ديمقراطي آخر في الانتخابات العامة لعام 2024 ، وإذا تم ترشيحه للبيت الأبيض ، فقد يؤدي إلى خسارة المرشحين في مجلس الشيوخ.

تصاعد مشاكله القانونية

وشكك ماكونيل في قدرة ترمب على الفوز بالرئاسة بعد أن تناول العشاء مع يي الفنان المعروف سابقًا باسم كاني ويست ، الذي فقد شراكات تجارية بعد أن أدلى بسلسلة من التعليقات المعادية للسامية ، ونيك فوينتيس ، أحد الشخصيات البارزة الداعمة لتفوق البيض ومعاد للسامية.

ومن جانب آخر ، تتصاعد مشاكل ترمب القانونية، ويعتقد المشرعون الجمهوريون أن هناك فرصة كبير لأن يمضي المستشار الخاص جاك سميث قدمًا في توجيه لائحة اتهام واحدة أو عدة لوائح اتهام ضد ترمب.

وطلبت وزارة العدل من قاضٍ فيدرالي محاكمة ترمب في قضية ازدراء المحكمة لفشله في الامتثال لأمر إحضار وتسليم الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض.

وأدينت شركة ترمب العائلية ، الأسبوع الماضي في 17 تهمة جنائية تتعلق بما قال المدعون إنه مخطط احتيال ضريبي مدته 15 عامًا.