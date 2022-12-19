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من التظاهرة الإيرانية أمام البيت الأبيض
من التظاهرة الإيرانية أمام البيت الأبيض

"الشيوخ الأميركي" يدعو المجتمع الدولي للرد على جرائم إيران

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: يجب على المجتمع الدولي أن يمارس صلاحياته

العربية.نت
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قالت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي إنّه يجب على المجتمع الدولي أن يمارس صلاحياته للردّ على "جرائم" النظام الإيراني المستمرّة ضدّ شعبه.

وأضافت اللجنة عبر حسابها على تويتر أنّ العديد من الإيرانيين يواجهون خطر الإعدام مثل "مجيد رضا رهنورد"، الذي نفذّت السلطات الإيرانية العقوبة فيه مؤخرّاً.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد أعلنت يوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن إلى 469 شخصاً منذ انطلاق المظاهرات منتصف سبتمبر الماضي.

ارتفاع قتلى الاحتجاجات

كما قالت المنظمة إن عدد القتلى يشمل 63 طفلاً و32 امرأة قتلوا بسبب قمع السلطات الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.

وأضافت أن 39 متظاهراً على الأقل يواجهون حالياً خطر الإعدام، فيما حذرت من إمكانية تنفيذ إعدامات في البلاد على "نطاق واسع".

من الاحتجاجات في طهران تنديدا بموت مهسا أميني (أرشيفية- فرانس برس)
من الاحتجاجات في طهران تنديدا بموت مهسا أميني (أرشيفية- فرانس برس)

واندلعت احتجاجات شعبية بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، وهي من المنطقة الكردية في إيران، في 16 سبتمبر في طهران، بعد احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" لارتدائها "ملابس غير لائقة".

وتعتبر هذه الاحتجاجات أجرأ تحد للنظام منذ ثورة 1979، وقد واجهه بالعنف والقمع مما أدى لمقتل وإصابة المئات، وبحملة اعتقالات طالت الآلاف، وصدر على إثره أحكام بالإعدام نفذت طهران منها اثنين حتى الآن مما أثار موجة إدانات غربية وحقوقية.

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