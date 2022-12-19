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نقل المصابين

"ما حدث غير عادي".. إصابة 11 إثر تعرض طائرة ركاب لاضطرابات جوية

رئيس العمليات في خطوط هاواي: الشركة لم تشهد حادثاً من هذا النوع في التاريخ الحديث

العربية.نت - وكالات
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أصيب 11 شخصا بجروح بالغة إثر تعرض طائرة ركاب كانت متجهة من فينكس إلى هونولولو الأحد، لاضطرابات جوية شديدة.

وقال جون سنوك، رئيس العمليات في خطوط هاواي، إن ما حدث للطائرة غير عادي، مضيفا "الشركة لم تشهد حادثا من هذا النوع في التاريخ الحديث".

كما بين أن ثلاث مضيفات كن بين المصابين الذين تم نقلهم لمستشفيات، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن الطائرة كانت ممتلئة، وعلى متنها 278 راكبا، وعشرة من أفراد الطاقم.

كما ذكر جيم إيرلند، مدير خدمات الطوارئ الطبية في هونولولو، أن 20 شخصا نقلوا إلى مستشفيات، بينهم 11 شخصا يعتقد أنهم في حالة حرجة.

"محظوظون لعدم وقوع أي وفيات"

وقال إن شخصا واحدا على الأقل فقد وعيه، لكن جميع المصابين كانوا مستيقظين ويتحدثون عندما وصلوا إلى المستشفيات.

عانى المصابون من جروح، بينها في الرأس، وكذلك كدمات ورضوض.

وقال إيرلند إن بعض الركاب أصيبوا بالغثيان والقيء نتيجة للحركة المفرطة، مضيفاً "سعداء للغاية ونشعر أننا محظوظون لعدم وقوع أي وفيات أو عدد إصابات كبير، ومتفائلون للغاية أيضا بأن يتعافى الجميع بشكل كامل".

كما تلقى 36 شخصا في المجمل العلاج الطبي.

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