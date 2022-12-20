ترمب: لجنة تحقيق الكابيتول تسعى لمنعي من الترشح للرئاسة

اتّهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه "اتّهامات زائفة" إليه.

وقال ترامب في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" إنّ "كلّ هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي محاولة حزبية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري" من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وكانت نائبة رئيس لجنة نيابية أميركية تحقّق في هجوم استهدف مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، قد قالت إن رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التدخل فورا لمنع الواقعة يجعله "عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".

وأضافت ليز تشيني أن "من تصرّف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجدداً أي منصب رسمي في بلادنا".

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.

كذلك، أوصت بأن تتم ملاحقة ترمب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأميركية والإدلاء بتصريحات كاذبة.

وفي السادس من كانون الثاني/يناير 2021، هاجم أنصار ترمب مقر الكونغرس في واشنطن لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة ما أثار صدمة في البلاد والخارج.