مستشار مايك بنس ينفي خوضه انتخابات الرئاسة الأميركية 2024
ذكرت تقارير إعلامية أن بنس قدم طلبا أمام لجنة الانتخابات الاتحادية لخوض انتخابات الرئاسة
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الاثنين، أن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق قدم طلبا أمام لجنة الانتخابات الاتحادية لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة في 2024.
غير أن مستشار بنس، دفين أومالي، نفى في تغريدة على تويتر ما تردد عن ترشح بنس لانتخابات الرئاسة الأميركية 2024.
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