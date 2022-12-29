ادعى أنه يهودي جامعي متمول.. نائب أميركي يبرر: أردت تحسين سيرتي

يحقق المدعون الفيدراليون والمحليون فيما إذا كان النائب المنتخب جورج سانتوس قد ارتكب أي جرائم تتعلق بأمواله وأكاذيب حول خلفيته، مثل أصوله ومؤهلاته العلمية في الحملة الانتخابية.

فقد اعترف عضو الكونغرس الأميركي المنتخب حديثا، جورج سانتوس، للتحقيق بأنه كذب حول أصله اليهودي، وأن أجداده هربوا من أوروبا خلال الهولوكوست.

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كما أقر سانتوس بعدم حصوله على دخل كبير كمالك، وهو أمر ادعى أنه إحدى أوراق الاعتماد خلال الحملة. عند تقديم اعترافاته، سعى إلى شرح عدم نزاهته باعتباره أكثر من مجرد حشو روتيني للسيرة الذاتية.

التحقيق الفيدرالي الذي يديره مكتب المدعي العام الأميركي في بروكلين، يركز جزئيًا على الأقل على تعاملاته المالية.

في تحقيق منفصل، قال مكتب المدعي العام في مقاطعة ناسو، نيويورك، إنه كان يبحث في "العديد من الافتراءات والتناقضات المرتبطة بعضو الكونغرس المنتخب سانتوس" خلال حملته الناجحة في عام 2022 لتمثيل أجزاء من لونغ آيلاند وكوينز.

ولم يتضح مدى التقدم الذي أحرزه تحقيق مقاطعة ناسو، لكن محامية المقاطعة آن دونيلي، قالت في بيان إن افتراءات السيد سانتوس "ليست أقل من مذهلة".

وقالت المدعية العامة في مقاطعة ناسو، نيويورك، آن تي دونيلي: "الافتراءات والتناقضات العديدة المرتبطة بعضو الكونغرس المنتخب سانتوس مذهلة"، مشددة على أنه "يجب أن يكون لسكان مقاطعة ناسو وأجزاء أخرى من الدائرة الثالثة ممثل نزيه وخاضع للمساءلة في الكونغرس". وأكدت أن "لا أحد فوق القانون، وإذا تم ارتكاب جريمة في هذه المقاطعة، فسنقوم بمقاضاة مرتكبها".

وقال جوزيف كايرو، رئيس الجمهوريين في مقاطعة ناسو: "لقد خسر عضو الكونغرس المنتخب جورج سانتوس ثقة الجمهور من خلال ارتكاب أخطاء خطيرة فيما يتعلق بخلفيته وخبرته وتعليمه، من بين أمور أخرى"، مضيفا: "لديه الكثير من العمل للقيام به لاستعادة ثقة الناخبين وكل من يمثله في الكونغرس".

من بين ادعاءات سانتوس أنه من أصل يهودي على الرغم من أنه مسيحي كاثوليكي. كما ادعى أنه عمل في شركات رفيعة المستوى في وول ستريت، وهو ما أكد لاحقا أنه كذبة.

وثبت أن تعليمه في كلية نيويورك كذب، كما وُجد أن موارده المالية تنطوي على مشاكل، بما في ذلك آلاف الدولارات من الديون المستحقة للإيجار غير المسدد.

وكان سانتوس اعترف بأنه كذب بشأن تعليمه وخبرته في العمل، وقال: "خطيئتي هنا هي أني أردت تحسين سيرتي الذاتية. أنا آسف".

وأصر على أنه "ليس مجرما"، مشيرا إلى أن الجدل المثار بشأن المسألة لن يمنعه من قضاء فترة عامين في الكونغرس.

وشغل سانتوس، الذي انتخب للكونغرس في 8 نوفمبر لتمثيل جزء من لونغ آيلاند وكوينز، مقعدا كان يشغله الديمقراطيون، إذ فاز الجمهوريون بشكل عام مع أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، وهو الغرفة الأدنى في الكونغرس.