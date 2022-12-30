القبض على مشتبه به في مذبحة جامعة آيداهو التي هزت أميركا

قال مصدر رفيع المستوى في تطبيق القانون لقناة "فوكس نيوز" إن السلطات الأميركية اعتقلت مشتبها به في جرائم القتل التي وقعت في 13 نوفمبر لأربعة طلاب من جامعة "آيداهو".

وقال المصدر يوم الجمعة إن الشرطة المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي احتجزا رجلاً في منتصف العشرينات من عمره في الساعة الثالثة صباحًا في مدينة "سكرانتون" بولاية بنسلفانيا.

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وأضاف المصدر أن المشتبه به طالب جامعي لكنه لا يدرس في جامعة آيداهو. وقد مثل أمام المحكمة هذا الصباح فيما يتعلق بقتل إيثان تشابين، 20 عامًا، وزانا كيرنوديل، 20 عامًا، وكايلي جونكالفيس، 21 عامًا، وماديسون موجين، 21 عامًا، والذين طعنوا حتى الموت في منزل مستأجر على بعد ياردات فقط من الحرم الجامعي.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في موسكو بولاية آيداهو الساعة الواحدة ظهرا للإعلان عن تقدم كبير في القضية.

وحيرت عمليات القتل الغامضة المحققين في البداية وتركت المدينة الجامعية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 25000 نسمة في حالة اهتزاز وقلق عميق. وتعرض كل من الطلاب الأربعة للطعن عدة مرات ومن المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا لمخطط محكم أثناء نومهم حيث استخدم الجاني سكينا كبيرا ذا شفرة حادة بين الساعة 3 صباحًا و 4 صباحًا، وفقًا للطبيب الشرعي والشرطة.

والغريب في القضية أن شابتين نجيا من الحادث كانتا تعيشان في الطابق السفلي وكانتا نائمتين خلال الهجوم الشنيع.

واستجابت الشرطة لمكالمة 911 أبلغت عن شخص فاقد للوعي في المنزل الساعة 11:58 صباحًا، لكن الضباط وجدوا الضحايا الأربعة مقتولين في الطابقين الثاني والثالث.