خلال احتفالات رأس السنة.. هجوم بسلاح أبيض في نيويورك

خلال الاحتفال بحلول العام الجديد، مساء السبت، في نيويورك، هاجم مراهق كان يحمل سلاحاً أبيض ثلاثة من عناصر الشرطة بالقرب من الاحتفال، حسبما أفادت السلطات الأميركية.

ضرب الرجل اثنين منهم في الرأس قبل أن يطلق شرطي النار على كتفه على بعد نحو ثمانية شوارع من ساحة التايمز، خارج المنطقة شديدة الحراسة.

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أصيب شرطيان

وقالت السلطات إنه تم نقل الشرطيين إلى المستشفى، أحدهما مصاب بكسر في الجمجمة والآخر بجرح شديد، لكن من المتوقع أن يتعافى.

كما يتوقع أن يتعافى المشتبه به البالغ من العمر 19 عاما.

حفل رأس السنة

يشار إلى أن حفل رأس السنة أقيم بشكل تقليدي كما كان قبل كورونا في "تايمز سكوير" بحشد كامل مرة أخرى.

والحفل في "تايمز سكوير" هو واحد من أكبر احتفالات ليلة رأس العام الجديد في العالم. وترجع أصول هذا الحدث إلى افتتاح دار نشر جديد لـ"نيويورك تايمز" في عام 1904.