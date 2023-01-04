ترمب يحث الجمهوريين على دعم مكارثي الذي يواجه سيناريو بيلوسي

حث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، زملاءه الجمهوريين على التصويت لصالح زعيم الحزب الجمهوري كيفين مكارثي في انتخابات رئيس مجلس النواب بعد فشل التصويت لصالحه 3 مرات وسط انقسام جمهوري عميق.

ودخل مجلس النواب في حالة جمود تام بعد فشل مكارثي في تأمين الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسًا يوم الثلاثاء، حيث صوت 20 من زملائه الجمهوريين لمرشحين بديلين في آخر ثلاثة اقتراعات منفصلة.

مادة اعلانية

ويعاني زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي من سيناريو الكابوس الذي تهربت منه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عندما استعادت المطرقة في عام 2019.

ويمثل المتمردون الجمهوريون اليوم تهديدًا أكبر بكثير للحزب من الفريق اليساري الذي كان يمثل تهديدًا للديمقراطيين. وفشل مكارثي في محاولته الأولى والثانية والثالثة لتولي منصب رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء.

وبعد الانتخابات النصفية لعام 2018، أراد التقدميون المنتخبون حديثًا بقيادة النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز تغيير القيادة وكانوا متشككين علنًا في قيادة بيلوسي. وانتهى الأمر ببيلوسي بالفوز بـ 220 صوتًا في عام 2019 لتصبح رئيسة مجلس النواب، بما في ذلك أصوات المنتقدين الجدد. لكن بيلوسي كانت لديها وسادة تصويت أكبر بكثير من مكارثي، وخسرت 15 من زملائها في مجلس النواب، وصوت ثلاثة منهم بـ "الحاضر".

ولا يستطيع مكارثي سوى خسارة أربعة جمهوريين، لكنه خلال ثلاثة اقتراعات خسر 19 صوتا.

وكان التنازل الكبير الذي قدمته بيلوسي لخصومها هي أنها لن تخدم أكثر من أربع سنوات كمتحدثة.

لكن تنازل مكارثي لأكبر منتقديه سوف يسهّل عليهم عملية عزله من منصب المتحدث في أي وقت.

وكان الديمقراطيون في مجلس النواب في حالة من الفوضى في عهد الرئيس ترمب، حيث أذاع الجناحان التقدمي والمؤسسة العميقة مظالمهم الداخلية علنًا، لكنهم اصطفوا إلى حد كبير واتحدوا خلال عهد بايدن.

وقالت بيلوسي عن المتحدثين في الفيلم الوثائقي الجديد الذي أصدرته شبكة HBO بعنوان "بيلوسي في البيت" الذي أخرجته ابنتها ألكسندرا بيلوسي: "إذا لم أكن أعرف أنني سوف أحصل على الأصوات فلن أترشح".