اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جيل بايدن
جيل بايدن

فوق عينها اليمنى.. جيل بايدن تخضع لجراحة

الطبيب الرئاسي: أثناء فحص روتيني لسرطان الجلد تمّ اكتشاف دملة صغيرة فوق عين السيدة الأولى

العربية.نت - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّ السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن ستخضع الأسبوع المقبل لعملية جراحية بسيطة لإزالة "دملة صغيرة" اكتُشفت فوق عينها اليمنى خلال فحص روتيني.

"لن تستدعي تمضية الليلة في المستشفى"

وقالت فانيسا فالديفيا المتحدّثة باسم زوجة الرئيس الأميركي إنّ العملية الجراحية التي لن تستدعي تمضية الليلة في المستشفى ستجري في 11 كانون الثاني/يناير الجاري في مستشفى والتر ريد العسكري بالقرب من واشنطن.

إضرابات في سجون إيران.. 15 معتقلة ومحكوم بالإعدام إيران احتجاجات إيران إضرابات في سجون إيران.. 15 معتقلة ومحكوم بالإعدام

وأضافت المتحدّثة نقلاً عن الطبيب الرئاسي كيفن أوكونور أنّه "أثناء فحص روتيني لسرطان الجلد، تمّ اكتشاف دملة صغيرة فوق عين السيدة الأولى. وكإجراء احترازي، أوصى الأطباء بإزالتها".

"تحليل مخبري"

وأوضح الطبيب أنّ الأنسجة التي سيتم استئصالها خلال العملية الجراحية ستخضع لتحليل مخبري.

وجيل بايدن البالغة من العمر 71 عاماً هي أكبر سيدة أولى في تاريخ الولايات المتحدة تماماً كما هو حال زوجها جو بايدن (80 عاماً) أكبر سيّد للبيت الأبيض في التاريخ الأميركي.

عدو بايدن اللدود

والسرطان عدوّ لدود للرئيس بايدن إذ إنّ هذا المرض العضال خطف ابنه بو في 2015 بعد أن أصيب به في دماغه.

وجعل الرئيس بايدن خفض معدّل الوفيات بالسرطان "أولوية رئاسية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بكين تهدد بالرد على القيود ضد المسافرين من الصين بكين تهدد بالرد على القيود ضد المسافرين من الصين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط