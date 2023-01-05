قتلوا بالرصاص.. العثور على 8 جثث لأميركيين من عائلة واحدة

أفادت شرطة مدينة إينوك الواقعة في ولاية يوتا الأميركية بالعثور على جثث 5 أطفال و3 بالغين مصابين بأعيرة نارية في مبنى سكني بالمدينة.

ونقلت قناة "ABC4" عن تصريح لشرطة المدينة قولها إن "رجال الشرطة فتشوا المنزل وعثروا فيه على جثث 3 بالغين و5 أطفال لقوا مصرعهم داخل المنزل. وعلى ما يبدو، كان كل منهم أصيب بأعيرة نارية".

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وأكد المجلس المدرسي المحلي صحة هذه الأنباء. وقال في بيان: "لقي 8 أفراد من عائلة واحدة تعيش في إينوك، بمن فيهم 5 طلاب من مدارسنا، مصرعهم بشكل مأساوي".

وشهدت الولايات المتحدة معدلات غير مسبوقة من إطلاق النار الجماعي، وفي يونيو/حزيران 2022، أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون يقيد حيازة الأسلحة النارية، قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، ويفرض التحقق من السجل الجنائي والنفسي لمن يتقدم لشراء الأسلحة.

ويتعلق القانون بالفئة الشبابية من عمر 18 إلى 21 عاما، كما ينص القانون على تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.

لكن المحكمة العليا الأميركية، نسفت القانون الجديد بحكم في نفس اليوم يقرر أحقية كل مواطن في حمل سلاحه الشخصي في الأماكن العامة، ضاربة عرض الحائط بتداعيات العنف المسلح في أنحاء البلاد.