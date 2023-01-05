بـ6 جولات اقتراع.. "النواب" الأميركي يفشل في انتخاب رئيس للمجلس

أرجأ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، جلسة انتخاب رئيس له بعد ثلاث جولات اقتراع جديدة فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها كيفن مكارثي رئيساً للمجلس.

وعلى غرار جولات الاقتراع الثلاث العقيمة التي جرت الثلاثاء، أدلى النوّاب الأربعاء بأصواتهم في ثلاث جولات اقتراع جديدة لكنّها باءت كلّها بالفشل إذ لم يتمكّن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع حوالى 20 نائباً جمهورياً من زملائه من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترمب بانتخابه خلفاً لنانسي بيلوسي إذ أنّ هؤلاء ظلّوا على رأيهم بأنّه معتدل أكثر ممّا ينبغي.

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واتّفق النواب على رفع جلسة انتخاب رئيس المجلس حتى ظهر الخميس.

ويتطلّب انتخاب رئيس مجلس النواب، ثالث أهم شخصية في السياسة الأميركية بعد الرئيس ونائب الرئيس، غالبية من 218 صوتاً. وخلال جولات التصويت الستّ لم يتمكّن مكارثي من تجاوز عتبة الـ203 أصوات.

ومن المفترض أن يواصل النواب التصويت إلى حين انتخاب رئيس لمجلسهم. وهذا الأمر يمكن أن يستغرق ساعات أو أسابيع: ففي العام 1859 لم يتّفق أعضاء الكونغرس على رئيس إلا بعد شهرين و133 جولة تصويت.

وحث الرئيس ترمب، في وقت سابق الأربعاء، زملاءه الجمهوريين على التصويت لصالح مكارثي في انتخابات رئيس مجلس النواب بعد فشل التصويت لصالحه 3 مرات وسط انقسام جمهوري عميق.

وقال ترمب إن المشرعين الجمهوريين الذين يعارضون مكارثي يلعبون "لعبة خطيرة"، مضيفا أنه يدعم زعيم الحزب الجمهوري وفقا لـ "فوكس نيوز".

وفي مقابلة هاتفية، الأربعاء، مع "فوكس نيوز" Fox News، طالب الرئيس السابق ، الذي أعلن عن ترشحه لعام 2024، فصيل الجمهوريين المعترض على مكارثي في مجلس النواب بإيقاف "اللعبة".

وأضاف ترمب: "دعونا ننتهي من هذا الأمر ، والمشكلة هي أن هناك جانبًا سلبيًا كبيرًا لهذه اللعبة".

وتابع ترمب: "أعتقد أنها لعبة خطيرة، وأنا أؤيد مكارثي وإنجاز الصفقة، وأرفض استمرار الوضع الحالي".

ودخل مجلس النواب في حالة جمود تام بعد فشل مكارثي في تأمين الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسًا يوم الثلاثاء، حيث صوت 20 من زملائه الجمهوريين لمرشحين بديلين في آخر ثلاثة اقتراعات منفصلة.

ويعاني زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي من سيناريو الكابوس الذي تهربت منه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عندما استعادت المطرقة في عام 2019.