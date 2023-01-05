عقوبات أميركية على أفراد وكيانات في تركيا لصلتهم بداعش
فرض عقوبات على 4 أفراد وكيانين في تركيا ساعدوا تنظيم داعش في التجنيد وتحويل أموال من العراق وسوريا وإليهما
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على أربعة أفراد وكيانين في تركيا قالت إنهم ساعدوا تنظيم داعش في التجنيد وتحويل أموال من العراق وسوريا وإليهما.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن "هذه الشبكة لعبت دورا رئيسيا في إدارة الأموال وتحويلها وتوزيعها لتنظيم داعش في المنطقة".
كما أشار البيان إلى أن وزارة الخزانة والمالية ووزارة الداخلية التركيتين قررتا أيضا تجميد أصول أفراد هذه الشبكة.
مواطن عراقي وولداه وشركتان
وأوضحت الوزارة أن من بين الخاضعين للعقوبات مواطنا عراقيا يعيش بشكل غير قانوني في تركيا وولديه وشركتين استخدموهما لتحويل الأموال نيابة عن داعش بين تركيا والعراق وسوريا.
من جانبه، قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إن هذه العقوبات وما تتضمنه من تجميد للأصول تأتي "نتيجة للتنسيق والتعاون الوثيق مع شركائنا الأتراك لاستهداف نشاط داعش في المنطقة".
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