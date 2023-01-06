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أنتوني بلينكن - فرانس برس
روسيا و أوكرانيا

بلينكن: على إيران وقف دعمها لحرب روسيا في أوكرانيا

وزير الخارجية الأميركي: واشنطن ستستخدم كل الأدوات المتاحة لعرقلة نقل المسيرات الإيرانية إلى روسيا

العربية.نت
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن إيران تذكي حرب روسيا في أوكرانيا بتزويدها بتكنولوجيا الطائرات المسيرة.

وأضاف بلينكن على تويتر أن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات على سبعة أشخاص متورطين في برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية، مشيرا إلى أن موسكو تستخدم هذه البرامج لاستهداف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الأميركية عن بلينكن قوله إنه يجب على إيران الكف عن دعمها للعملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا أواخر فبراير شباط الماضي.

عرقلة.. وعقوبات

وأضاف الوزير أن واشنطن ستواصل استخدام كل ما لديها من أدوات لعرقلة عمليات نقل الطائرات المسيرة من إيران إلى روسيا وفرض عقوبات على الجهات المشاركة فيها، بحسب البيان.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في السابق عقوبات على شركات وأشخاص اتهمتهم بإنتاج أو نقل طائرات إيرانية مسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وأقرت إيران بإرسال طائرات مسيرة لروسيا، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل بدء العملية الروسية في فبراير شباط.

فيما نفت موسكو استخدام قواتها لطائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.

زيلينسكي يحذر من هجوم روسي كبير بمسيرات إيرانية الصنع العرب والعالم روسيا و أوكرانيا زيلينسكي يحذر من هجوم روسي كبير بمسيرات إيرانية الصنع

عشرات المسيرات يومياً

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في نوفمبر الماضي، إن إيران تكذب بشأن إرسالها عدداً محدوداً من الطائرات المسيرة إلى روسيا.

وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تسقط 10 على الأقل من هذه الطائرات يوميا.

بدوره أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران روبرت مالي، في وقت سابق أن طهران أرسلت عشرات الطائرات المسيرة لروسيا هذا الصيف فقط، مشيرا إلى أن ما قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن إرسال عدد محدود منها قبل الحرب "ليس صحيحا".

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