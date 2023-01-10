الوثائق السرية بمكتب بايدن القديم.. تتعلق بإيران وأوكرانيا وبريطانيا

كشفت مصادر مطلعة أميركية أن من بين العناصر التي تم اكتشافها في وثائق جو بايدن في مكتب خاص به تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.، 10 وثائق سرية بما في ذلك مذكرات المخابرات الأميركية ومواد إحاطة غطت موضوعات من بينها أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة، وفقًا لمصدر مطلع أبلغ "CNN".

وبحسب المصدر فإن الوثائق كانت مؤرخة بين عامي 2013 و2016.

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4 صناديق

كما قال المصدر إنه تم العثور عليها في ثلاثة أو أربعة صناديق تحتوي أيضا على أوراق غير سرية تندرج تحت قانون السجلات الرئاسية.

وقال المصدر إن الغالبية العظمى من الصناديق في المكتب تحتوي على وثائق شخصية لعائلة بايدن ، بما في ذلك مواد حول ترتيبات جنازة بو بايدن وخطابات التعزية.

وقال المصدر لشبكة CNN إن المحامي الشخصي لبايدن اكتشف الوثائق عندما كان يغلق مكتبا استخدمه بايدن كجزء من عمله مع جامعة بنسلفانيا، وسط المدينة.

"شخصي".. ومستندات سري

ورأى المحامي ملفا مكتوبا عليه "شخصي"، وفتح الظرف ولاحظ وجود مستندات سرية بداخله، وقال المصدر إن المحامي أغلق الظرف وأجرى اتصالات بالبيت الأبيض.

وقال المصدر إنه بعد الاتصال بإدارة الأرشيف والمحفوظات، قام فريق بايدن بتسليم عدة صناديق بحذر شديد على الرغم من أن العديد من الصناديق تحتوي على مواد شخصية.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أميركية أن المدعي العام ميريك جارلاند كلف المدعي العام الأميركي في شيكاغو وهو معين من قبل ترمب بالتحقيق في الأمر.

وقام جارلاند بهذه الخطوة بعد تلقي إحالة من إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية.

قبل 6 أيام فقط

وتم اكتشاف الوثائق في 2 نوفمبر، قبل ستة أيام فقط من الانتخابات النصفية، لكن الأمر لم يُعلن إلا يوم الاثنين بعد التقارير الإخبارية.

وكان البيت الأبيض أعلن أن وزارة العدل الأميركية تراجع وثائق، يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز الرئيس الحالي جو بايدن، تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

وفي بيان له، قال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص لبايدن: "يتعاون البيت الأبيض مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل فيما يتعلق باكتشاف ما يبدو أنه سجلات إدارة أوباما - بايدن، بما في ذلك عدد قليل من الوثائق تحمل العلامات السرية".