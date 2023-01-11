بايدن في رد على سبب تعطل حركة الطيران: لا نعرف

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الطائرات في الأجواء الأميركية تهبط بسلام، وعند سؤاله من قبل عدد من الصحافيين عن سبب تعطل حركة الطيران التي ضرب البلاد، أجاب "لا نعرف".
وكانت كارين جان-بيير السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض قد قالت في وقت سابق إنه لا يوجد دليل على أن تعطل نظام إدارة الطيران الاتحادية كان بسبب هجوم إلكتروني وإن الرئيس جو بايدن أمر بفتح تحقيق.
#بايدن في رد على سؤال سبب تعطل حركة الطيران: لا نعرف #الولايات_المتحدة #العربية pic.twitter.com/wi1Rv4WWdG— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 11, 2023
لا أدلة على هجوم إلكتروني
وقالت جان-بيير في تغريدة عبر تويتر "لا توجد أدلة على هجوم إلكتروني في هذه اللحظة، ولكن الرئيس أمر وزارة النقل بأن تفتح تحقيقا شاملا في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الاتحادية تحديثات منتظمة".
ومنعت الرحلات الأميركية من الإقلاع أو تأجلت اليوم الأربعاء قبل أن تصلح إدارة الطيران الاتحادي العطل إذ تم إبلاغ المسافرين بالتواصل مع شركات الخطوط الجوية لمعرفة المستجدات.
وسمحت إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية بإقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، استئناف حركة الطيران بشكل تدريجي في مطاري أتلانتا ونيوارك.
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