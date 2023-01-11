بايدن: لا أعرف مضمون الوثائق السرية التي وجدت في مكتبي

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أنه لا يعرف مضمون الوثائق السرية التي وجدت في مكتبه تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

وقال "أهتم بشكل جدي بالوثائق السرية، مشيرا إلى أن المحامون في مكتبه سلموها إلى قسم الأرشيف.

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كما أضاف "أستغرب أنه تم نقل وثائق حكومية إلى مكتبي".

مواضيع تتعلق بأوكرانيا وإيران

وكانت مصادر مطلعة، كشفت أن من بين العناصر التي تم اكتشافها في وثائق جو بايدن في مكتب خاص به عندما كان نائبا للرئيس الأميركي باراك أوباما، 10 وثائق سرية بما في ذلك مذكرات المخابرات الأميركية ومواد إحاطة غطت موضوعات من بينها أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة، وفقًا لمصدر مطلع أبلغ "CNN".

وبحسب المصدر فإن الوثائق كانت مؤرخة بين عامي 2013 و2016.

وقال المصدر لشبكة CNN إن المحامي الشخصي لبايدن اكتشف الوثائق عندما كان يغلق مكتبا استخدمه بايدن كجزء من عمله مع جامعة بنسلفانيا، وسط المدينة.

مستندات سرية.. وملف شخصي

ورأى المحامي ملفا مكتوبا عليه "شخصي"، وفتح الظرف ولاحظ وجود مستندات سرية بداخله، وقال المصدر إن المحامي أغلق الظرف وأجرى اتصالات بالبيت الأبيض.

وقال المصدر إنه بعد الاتصال بإدارة الأرشيف والمحفوظات، قام فريق بايدن بتسليم عدة صناديق بحذر شديد على الرغم من أن العديد من الصناديق تحتوي على مواد شخصية.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أميركية أن المدعي العام ميريك جارلاند كلف المدعي العام الأميركي في شيكاغو وهو معين من قبل ترمب بالتحقيق في الأمر.

وقام جارلاند بهذه الخطوة بعد تلقي إحالة من إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية.