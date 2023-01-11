كشف بحساباته المصرفية.. الجمهوريون يتحركون ضد نجل بايدن

بعد سيطرتهم على مجلس النواب الأميركي، شرع الحزب الجمهوري في التحرك بشأن التحقيقات التي وعدوا بها سابقا بشأن نجل الرئيس جو بايدن، هانتر.

فقد طلبوا من وزارة الخزانة تقديم كشف بحسابات نجل الرئيس المصرفية داخليا وخارجيا، كما أفادت بلومبيرغ.

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نسخ من البريد الإلكتروني

في موازاة ذلك، يخطط الجمهوريون في مجلس النواب لإطلاق لجنة تحقيق جديدة هذا الأسبوع ستطلب نسخًا من رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات الخاصة بالبيت الأبيض وغيرها من الاتصالات مع شركات التكنولوجيا الكبرى، حسبما أفادت مصادر رفيعة المستوى لـ"أكسيوس".

ملفات تويتر

وبحسب الموقع، يخطط رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لسلسلة سريعة من الإجراءات والإعلانات لمكافأة المحافظين الذين دعموه. ويعتبر تشكيل اللجنة الجديدة وهي اللجنة الفرعية المختارة حول تسليح الحكومة الفيدرالية، يعتبر رداً على ما كشف عنه إيلون ماسك في الوثائق الداخلية التي أطلق عليها "ملفات تويتر".

هل التحقيقات مع نجل بايدن قد تطال الرئيس؟

وسيبحث التحقيق في الاتصالات بين عمالقة التكنولوجيا ومساعدي الرئيس جو بايدن وعن ما إذا كانت هناك ضغوط حكومية أدت إلى رقابة أو مضايقة المحافظين أو إسكات النقاش حول المواضيع الاستقطابية، بما في ذلك مركز السيطرة على الأمراض بشأن كورونا.

"أوامر إلزامية"

كما أن اللجنة ستكون قادرة على طلب المستندات "بأوامر إلزامية"، بما في ذلك مذكرات الاستدعاء إذا لزم الأمر، وفقًا لما قاله مصدر جمهوري.

وفي كانون الأول/ديسمبر، كتب جوردن رسائل إلى عمالقة التكنولوجيا يطلب فيها معلومات حول "التواطؤ" مع إدارة بايدن لفرض رقابة على المحافظين".

"تسييس مكتب التحقيقات الفيدرالي"

وبحسب التقرير فإن الهدف الرئيسي للجنة الفرعية هو ما يسميه الجمهوريون "تسييس مكتب التحقيقات الفيدرالي"، بما في ذلك التدقيق في التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

كما ستنظر اللجنة الفرعية أيضًا في أنتوني فاوتشي ونهجه في التعامل مع المعلومات المضللة والمعلومات الخاصة بكورونا وتفاعل وزارة العدل مع مجالس المدارس المحلية والجهود الفاشلة التي بذلتها وزارة الأمن الداخلي لإنشاء مجلس أو لجنة ضد المعلومات المضللة.