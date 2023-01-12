بلينكن: اتفاق تعاون بين واشنطن وطوكيو يشمل مجال الفضاء
في خطوة تأتي في خضمّ تزايد القدرات الصينية عبر الأقمار الاصطناعية
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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في واشنطن الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة واليابان اتّفقتا على أنّ معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بينهما تشمل أيضاً الهجمات التي تتمّ عبر الفضاء، في خطوة تأتي في خضمّ تزايد القدرات الصينية عبر الأقمار الاصطناعية.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني ووزيري دفاع البلدين قال بلينكن إنّ أيّ هجوم يتمّ عبر الفضاء ضدّ أيّ من البلدين من شأنه أن يفعّل المادة الخامسة من المعاهدة الدفاعية الثنائية والتي تنصّ على أنّ أيّ هجوم على أيّ من البلدين هو هجوم أيضاً على البلد الآخر.
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