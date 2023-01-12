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تيلور دادلي بعد إطلاق سراحه
روسيا و بوتين

روسيا تفرج عن جندي أميركي سابق موقوف منذ 9 أشهر

تيلور دادلي كان محتجزاً منذ أبريل 2022، وهو واحد من بين عدد من الأميركيين المحتجزين لدى روسيا والذين تسعى السلطات الأميركية إلى إطلاق سراحهم

العربية.نت
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أفرجت روسيا، اليوم الخميس، عن جندي سابق في البحرية الأميركية كان محتجزاً في كالينينغراد قرب بولندا منذ تسعة أشهر، على ما أعلن المفاوض والسياسي الأميركي السابق بيل ريتشاردسن.

وكان تيلور دادلي محتجزاً منذ أبريل 2022، وهو واحد من بين عدد من الأميركيين المحتجزين لدى روسيا، والذين تسعى السلطات الأميركية وريتشاردسن إلى إطلاق سراحهم.

تيلور دادلي بعد إطلاق سراحه
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  • تيلور دادلي بعد إطلاق سراحه
  • تيلور دادلي بعد إطلاق سراحه
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تيلور دادلي بعد إطلاق سراحه
تيلور دادلي بعد إطلاق سراحه
تيلور دادلي بعد إطلاق سراحه
تيلور دادلي بعد إطلاق سراحه
العدل الأميركية تعين مستشارا للتحقيق بقصية وثائق بايدن السرية أميركا أميركا وبايدن العدل الأميركية تعين مستشارا للتحقيق بقصية وثائق بايدن السرية

وكانت موسكو وواشنطن قد أبرمتا في ديمسبر الماضي صفقة لتبادل السجناء شملت تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت ونجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر.

واحتجزت اللاعبة الأميركية، البالغة من العمر 31 عاما، منذ فبراير الماضي في روسيا بعد أن عثر مسؤولو مطار موسكو على زيت القنب في حقائبها أثناء عودتها إلى الولايات المتحدة بعد اللعب في روسيا. بينما فيكتور بوت يعد أحد تجار الأسلحة الأكثر شهرة في العالم، والمدان في الولايات المتحدة بتهريب أسلحة روسية.

ولا تزال واشنطن تطالب الإفراج عن بول ويلان وهو عسكري أميركي سابق أوقف في ديسمبر 2018 في روسيا ثم حكم عليه عام 2020 بالسجن 16 عاماً بتهمة "التجسس".

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