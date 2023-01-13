أميركا.. مصرع 6 أشخاص إثر إعصار وعواصف رعدية بولاية ألاباما

قال مسؤولون محليون إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في وسط ولاية ألاباما الأميركية، أمس الخميس، بسبب عواصف رعدية وإعصار اجتاح المنطقة.

وأكدت متحدثة باسم رئيس بلدية مقاطعة أوتوجا لرويترز، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في العواصف لكنها قالت إنه ليس لديها تفاصيل أخرى.

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وقالت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي على تويتر "أنا حزينة لأنني علمت أن ستة من سكان ألاباما لقوا حتفهم بسبب العواصف التي اجتاحت ولايتنا".

وقال باستر باربر الطبيب الشرعي لمقاطعة أوتوجا، إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء الحطام المتطاير الناجم عن الإعصار.

وأعلنت آيفي أمس الخميس، حالة الطوارئ في ست مقاطعات في ألاباما تضررت بشدة من العواصف، وهي أوتوجا وتشامبرز وكوسا ودالاس وإلمور وتالابوسا.

ودمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة منازل وتركت عشرات الآلاف بدون كهرباء في أجزاء من ولايات جورجيا ومسيسيبي وألاباما.

وألغت السلطات أو أجلت أكثر من 250 رحلة في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي ومطار شارلوت دوجلاس الدولي.