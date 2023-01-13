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ORLANDO, FLORIDA - FEBRUARY 28: Former U.S. President Donald Trump addresses the Conservative Political Action Conference (CPAC) held in the Hyatt Regency on February 28, 2021 in Orlando, Florida. Begun in 1974, CPAC brings together conservative organizations, activists, and world leaders to discuss issues important to them. Joe Raedle/Getty Images/AFP
ترمب
ترمب

أول عقوبة تطالها.. تغريم منظمة ترمب 1.6 مليون دولار

أدينت الشركة بـ 17 جريمة احتيال ضريبي منها التآمر وتزوير سجلات أعمال

نيويورك - أسوشيتدبرس
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غُرمت شركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 1.6 مليون دولار عقابا على مخطط تمكن من خلاله بعض مديري الشركة التنفيذيين من التهرب من ضرائب الدخل الشخصي على امتيازات وظائفهم الفخمة.

والغرامة، المفروضة الجمعة، هي العقوبة الوحيدة التي تمكن قاض من فرضها على منظمة ترمب، فقد أدينت الشركة بـ 17 جريمة احتيال ضريبي منها التآمر وتزوير سجلات أعمال.

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الغرامة، التي فرضها القاضي خوان مانويل ميرشان، مساوية لضعف الضريبة التي تهربت منها مجموعة صغيرة من المديرين بالإضافة لعدة مزايا منها الحصول على شقق دون سداد إيجارها وسيارات فارهة ورسوم مدارس خاصة.

ولم يكن ترمب نفسه ضمن المحاكمة، كما أنكر أي علم بتهرب المديرين من الضرائب بشكل غير قانوني.

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