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Iran and USA
تعبيرية
احتجاجات إيران

الخارجية الأميركية تتوعد بمحاسبة النظام الإيراني على قمع الاحتجاجات

"مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني ليست على أجندتها حاليا"

العربية.نت
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أكدت الخارجية الأميركية أنها ستحاسب النظام الإيراني على قتل شعبه والمحتجين الشجعان.

وأشارت الخارجية الأميركية أن النظام الإيراني تسبب في الفوضى في المنطقة والعالم، فيما لفتت الخارجية الأميركية إلى أن مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني ليست على أجندتها حاليا.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي السيناتور الديموقراطي بوب مينينديز رحب بعزم بريطانيا تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية دولية".

الحرس الثوري جماعة إرهابية

وقال مينينديز في تغريدة له على حسابه تويتر: "الحرس الثوري الإيراني هو جماعة إرهابية ملطخة أيديها بدماء عدد لا يحصى من الأرواح البريئة بسبب أعمالها الإرهابية والعنف داخل إيران وفي الشرق الأوسط وحول العالم".

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وأضاف: "يشجعني أن أرى أن حكومة المملكة المتحدة ستصنف قريباً الحرس الثوري الإيراني بالوصف الذي ينطبق عليه".

يأتي تعليق مينينديز غداة كشف وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية ليو دوكيرتي أمام البرلمان الخميس، أن بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكنها لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بهذا الشأن.

وقال دوكيرتي خلال مناقشة للوضع في إيران دعا خلالها بعض الأعضاء إلى حظر الحرس الثوري: "سأكون مخطئاً إذا قدمت تكهنات.. بشأن نتيجة الدراسة التي تجريها الحكومة في الوقت الراهن لهذه القضية، وهي دراسة تجري بجدية".

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