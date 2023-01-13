بايدن يستقبل كيشيدا ويرحب بإصلاحات اليابان العسكرية التاريخية

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يحتفي بما تعتبرها واشنطن خططا تاريخية لطوكيو لتعزيز القدرات العسكرية في مواجهة المخاوف المشتركة بشأن الصين.

ووصل كيشيدا إلى واشنطن، آخر محطاته في جولة شملت دول مجموعة السبع. وتأتي زيارته في أعقاب أخرى قام بها بايدن إلى طوكيو في مايو الماضي، وبعد اجتماع بين الزعيمين على هامش قمة إقليمية في كمبوديا في نوفمبر .

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والتقى وزراء الخارجية والدفاع من البلدين يوم الأربعاء وأعلنوا تكثيف التعاون الأمني، وأشاد الوزيران الأميركيان بخطط طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية.

وقال بيان مشترك إنهم وضعوا "رؤية لتحالف حديث يهدف للانتصار في حقبة جديدة من المنافسة الاستراتيجية". ووصفها المنسق الأميركي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي كورت كامبل بأنها "واحدة من أهم الارتباطات بين البلدين منذ عقود".

وأضاف البيان أنه بالنظر إلى "أجواء الصراع المحتدمة"، فإنه يجب تحسن الوضع المتقدم للقوات الأميركية في اليابان "من خلال نشر قوات تتمتع بتنوع أكبر ومرونة أكبر مع زيادة قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وتزويدها بقدرات مضادة للسفن وأخرى للنقل".

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن خطط لنشر فوج بحري ساحلي في اليابان، والذي سيوفر قدرات كبيرة منها الصواريخ المضادة للسفن، واتفق الجانبان أيضا على تمديد معاهدة الدفاع المشتركة بينهما لتشمل الفضاء.

مضاعفة الإنفاق الدفاعي

يأتي الاتفاق بعد محادثات استمرت لما يقرب من عام. وكشفت اليابان الشهر الماضي عن أكبر تعزيزات عسكرية لها منذ الحرب العالمية الثانية، في تحول تاريخي عن النهج السلمي الذي اتبعته لسبعة عقود، وهي خطوة أذكتها مخاوف من التحركات الصينية في المنطقة.

ستزيد هذه الخطة الخمسية الإنفاق الدفاعي إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وستشتري اليابان بموجبها صواريخ يمكنها ضرب سفن أو أهداف برية على بعد ألف كيلومتر.

وقال كريستوفر جونستون، رئيس برنامج اليابان في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية وحتى وقت قريب كان المسؤول عن شؤون شرق آسيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، إن زيارة كيشيدا للبيت الأبيض بمثابة "تتويج" لإصلاحاته الأمنية ويمكن أن تعزز مكانته السياسية في بلاده.

وأضاف أن الزيارة ستكون "فرصة لتسليط الضوء على القرارات المهمة وغير المسبوقة التي أعلنتها اليابان" والدعم الأميركي القوي لها "وكذلك لفت الانتباه إلى الدور الذي لعبه رئيس الوزراء كيشيدا نفسه في تحقيقها".