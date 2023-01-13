اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مقاتلة أميركية من طراز اف 16
مقاتلة أميركية من طراز إف-16

واشنطن تقايض تركيا.. الـF16 مقابل انضمام السويد وفنلندا للناتو

أنقرة لمحت في وقت سابق إلى أن الموافقة الأميركية على عملية البيع تسير على ما يرام وقد تكتمل في غضون شهرين

واشنطن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت صحيفة "وول ستريت" الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستطلب من الكونغرس الموافقة على بيع طائرات إف-16 لتركيا.

وأضافت الصحيفة أن إدارة بايدن تشترط، للموافقة على بيع مقاتلات إف 16 لتركيا، انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، وهو الأمر الذي تعرقله أنقرة منذ أشهر.

وفي نوفمبر الماضي، قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالين، إن عملية الموافقة الأميركية على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تسير على ما يرام وقد تكتمل في غضون شهرين.

لقاء سابق بين أردوغان وبايدن في إسطنبول (أرشيفية من فرانس برس)
لقاء سابق بين أردوغان وبايدن في إسطنبول (أرشيفية من فرانس برس)

وقدمت تركيا طلبا إلى الولايات المتحدة في أكتوبر 2021 لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 تصنعها شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية لتحديث قوتها الجوية، بعد فشل شراء طائرات إف-35.

وذكر كالين وقتذاك أن إدارة الرئيس بايدن "تبذل جهودا صادقة بشأن هذه القضية".

وأضاف: "ليس من السهل إعطاء توقعات واضحة، لكن يبدو أن هناك احتمالا كبيرا لاستكمال العملية في الشهر أو الشهرين المقبلين".

خبير صيني: الوضع الوبائي سينفجر قريباً بمناطق شاسعة من البلاد فيروس كورونا كورونا خبير صيني: الوضع الوبائي سينفجر قريباً بمناطق شاسعة من البلاد

وفي سبتمبر الماضي، أفاد أردوغان أنه تلقى ردود فعل "إيجابية" من عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي التقى بهما في نيويورك بخصوص دعمهما المحتمل لعملية البيع.

وساد الفتور تجاه تركيا في الكونغرس الأميركي على مدى السنوات القليلة الماضية بعد أن حصلت أنقرة على أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع، ما أدى إلى فرض عقوبات أميركية واستبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العثور على المزيد من الوثائق في مرآب السيارات بمنزل بايدن في ولاية ديلاوير العثور على المزيد من الوثائق في مرآب السيارات بمنزل بايدن في ولاية ديلاوير
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط