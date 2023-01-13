تقرير.. عواقب محتملة بسبب التحقيقات مع رئيس أميركي حالٍ وسابق

عين المدعي العام ميريك غارلاند مستشارًا خاصًا للتحقيق في التعامل مع المستندات السرية التي تم العثور عليها في مكتب ومنزل الرئيس جو بايدن في ديلاوير، مما زاد من المخاطر العالية والعواقب المحتملة المحيطة بقضايا الأمن القومي التي أزعجت الآن الرئيس الحالي وسلفه دونالد ترمب.

وأعلن غارلاند، يوم الخميس، في وزارة العدل، تعيين روبرت هور، المدعي العام الأميركي السابق في ولاية ماريلاند والذي عمل أيضًا كمسؤول كبير في وزارة العدل خلال إدارة ترمب.

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وهذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي يعين فيها غارلاند مستشارًا خاصًا للتحقيق في التعامل مع المواد السرية الموجودة في منزل ومكتب رئيس حالٍ أو سابق.

وفي نوفمبر، كلف المدعي الفيدرالي المخضرم جاك سميث بالإشراف على العمليات اليومية للتحقيق الجنائي في تعامل الرئيس السابق دونالد ترمب مع الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

ويدير سميث أيضًا جوانب تحقيق وزارة العدل في الأحداث التي سبقت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بترمب.

ويتمتع المحامي الخاص باستقلالية أكبر عن قادة وزارة العدل من المدعين الفيدراليين الآخرين لكنه يظل في النهاية يخضع للنائب العام.

وسيقوم المستشار الخاص لوثائق بايدن بفحص اكتشاف مجموعتين على الأقل من المواد السرية، حيث تم العثور على نحو 10 وثائق تابعة لبايدن كنائب للرئيس في 2 نوفمبر في مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية ومقره واشنطن، وهو معهد عمل فيه بايدن بعد تركه لمنصب كنائب الرئيس في عام 2017.

وتوضح اللوائح الفيدرالية بالتفصيل الخطوات التي يمكن أن يتخذها غارلاند إذا كان يعتقد أن القضية قد تستدعي تعيين مستشار خاص.

ومن خلال تحقيقات ترمب، أشار إلى الحاجة إلى الحفاظ على ثقة الجمهور في عمل وزارة العدل، حتى عندما أعلن ترمب أنه سيرشح نفسه مرة أخرى لمنصب الرئيس، كما أن في حالة بايدن فإنه يتوقع أيضًا السعي لولاية ثانية.

واستعان غارلاند بالنائب العام الأميركي للمنطقة الشمالية من إلينوي جون آر لاوش جونيور، وهو أحد المعينين من قبل ترمب، لإكمال المراجعة الأولية للتعامل مع وثائق بايدن، وهو أيضًا جهد واضح لضمان أن العمل تم بشكل غير متحيز.

وقال مسؤول كبير في وزارة العدل، إن تحقيق لاوش الأولي أظهر أنه يجب تعيين مستشار خاص ضروري لمراجعة بايدن. وقال المسؤول: "هذه حالة كتابية لما هو مطلوب بموجب اللوائح" وفقا لـ"واشنطن بوست".

ويقول الخبراء القانونيون إنه ليس من غير المألوف أن يسيء بعض الأشخاص الذين لديهم تصاريح أمنية التعامل مع المستندات السرية، أو الاحتفاظ عن غير قصد بالمواد المحظورة بعد ترك الخدمة الحكومية. وتشمل معايير محاكمة الأشخاص الذين يسيئون التعامل مع المستندات السرية إثبات أن الشخص تعمد انتهاك القواعد الخاصة بكيفية تأمين المواد.

وأدى التحقيق في وثائق بايدن السرية، الذي تم إطلاقه مع حصول الجمهوريين على الأغلبية في الكونغرس إلى تعميق التدقيق المكثف بالفعل للعدالة، وهو القسم الذي تعرض للهجوم من قبل ترمب وحلفائه الجمهوريين لسنوات.

وانتقد الجمهوريون غارلاند منذ ترشيحه كأكبر مسؤول إنفاذ قانون في البلاد، واتهموا الوزارة مرارًا باستهداف ترمب وحلفائه بشكل غير عادل بينما، كما يقولون، فشلوا في التحقيق بقوة مع هانتر بايدن نجل الرئيس، الذي يخضع للتحقيق في مزاعم مالية واسعة.

ووافق مجلس النواب يوم الثلاثاء على قرار جمهوري بتشكيل لجنة فرعية مختارة من السلطة القضائية من شأنها أن تعقد جلسات استماع وتصدر مذكرات استدعاء لفحص الوكالات والأشخاص الذين حققوا مع ترمب.

وأصر محامو بايدن على أنهم ساعدوا المحققين بشكل استباقي بعد اكتشاف وثائق سرية في مكتب بايدن السابق ومرآبه، ويسعون ضمنيًا لمقارنة قضيتهم بقضية ترمب، الذي انتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي بشدة للتحقيق معه ورفض تسليم الوثائق السرية.