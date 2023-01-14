واشنطن تستعد لبيع مقاتلات "إف-16" لتركيا.. ونائب بارز يعترض

قالت مصادر مطلعة، أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أخطرت الكونغرس بأنها تعد لصفقة محتملة لبيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا، مما أثار اعتراضاً على الفور من جانب أحد كبار النواب الذي كان قد أبدى معارضة للصفقة منذ فترة طويلة.

وقالت ثلاثة مصادر إن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت الإخطار غير الرسمي إلى الكونغرس يوم الخميس، لتبدأ عملية تسمى "المراجعة المتدرجة" المتمثلة في إبلاغ اللجان العليا التي تشرف على مبيعات الأسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب بنيتها المضي قدماً في الصفقة المقترحة.

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وطلبت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في أكتوبر 2021، شراء 40 مقاتلة من طراز "إف-16" من شركة "لوكهيد مارتن"وما يقرب من 80 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية. واختتمت المحادثات الفنية بين الجانبين في الآونة الأخيرة.

وقالت إدارة بايدن إنها تؤيد الصفقة، وإنها تتواصل مع الكونغرس بشكل غير رسمي منذ شهور لنيل موافقة النواب، لكنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على الضوء الأخضر.

من جهته، قال السيناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان "كما أوضحت مراراً، أعارض بشدة اقتراح إدارة بايدن بيع طائرات جديدة من طراز إف-16 لتركيا".

وفي حين أن الصفقة لا تزال في مرحلة المراجعة غير الرسمية، فمن غير المرجح أن يوافق الكونغرس على البيع طالما ترفض تركيا المضي في التصديق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وأنهى البلدان عقوداً من الحياد في مايو الماضي وتقدما بطلب للانضمام إلى الحلف بعد الحرب في أوكرانيا، لكن تركيا اعترضت واتهمت الدولتين بإيواء متشددين من بينهم أعضاء من حزب العمال الكردستاني المحظور وطالبت باتخاذ إجراءات.

جاويش أوغلو يتوجه إلى واشنطن

يأتي الإخطار الذي ورد أولاً في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لزيارة واشنطن، الأربعاء المقبل، لإجراء محادثات ثنائية وسط مجموعة من المشكلات بين عضوي حلف شمال الأطلسي تمتد من الخلاف السياسي تجاه الأزمة في سوريا إلى شراء أنقرة أسلحة روسية.

وبعد المراجعة غير الرسمية، وهي عملية يمكن خلالها لرؤساء اللجان طرح الأسئلة أو إثارة مخاوف بشأن الصفقة، يمكن للإدارة أن تمضي قدماً من الناحية الفنية في إخطار رسمي، لكن مسؤولاً أميركياً كبيراً قال إنه "متشكك" في أن الإدارة ستكون في وضع يمكِّنها من المضي قدماً ما لم يتخلَّ مينينديز عن اعتراضه.

وقال مينينديز في بيانه، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتجاهل حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية وينخرط في "سلوك مزعج ومزعزع للاستقرار في تركيا ومناوئ لدول مجاورة من أعضاء حلف الأطلسي".

وأضاف: "لن أوافق على الصفقة حتى يكف أردوغان عن تهديداته.. ويبدأ في التصرف كحليف موثوق به".