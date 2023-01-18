مصادر: مكتب التحقيقات الفيدرالي بحث مداهمة منازل بايدن

كشفت مصادر أميركية مطلعة أن وزارة العدل بحثت قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بمراقبة عملية البحث التي يقوم بها محامو الرئيس جو بايدن عن وثائق سرية في منازله، لكنها قررت عدم القيام بذلك لتجنب تعقيد المراحل اللاحقة من التحقيق، نظرا لأن محامي الرئيس بايدن قد سلموا الدفعة الأولى بسرعة وكانوا يتعاونون بشكل كامل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر أبلغوا صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal الأميركية.

وبعد أن اكتشف محامو بايدن وثائق، تم تمييزها على أنها سرية، تعود إلى فترة ولايته كنائب للرئيس باراك أوباما في مكتب استخدمه في مركز أبحاث مقره واشنطن في 2 نوفمبر، فتحت وزارة العدل تحقيقًا في سبب وكيفية وصولها إلى هناك.

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واستعد الفريق القانوني لبايدن للبحث في ممتلكاته الأخرى عن أي مستندات مماثلة، وناقش مع وزارة العدل احتمال حضور عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء إجراء محامي بايدن عمليات البحث الإضافية.

وبدلاً من ذلك، اتفق الجانبان على أن يقوم محامو بايدن الشخصيون بتفتيش المنازل وإخطار وزارة العدل بمجرد تحديد أي سجلات أخرى يحتمل أن تكون سرية والتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون لأخذها.

وسلطت تلك المداولات، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، الضوء على كيفية قيام فريق بايدن بالتعاون مع المحققين حتى الآن لتجنب المزيد من الإجراءات العدوانية من قبل سلطات إنفاذ القانون.

واتهم أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب وزارة العدل بازدواجية المعايير في المعاملة. وأشار أنصار بايدن إلى تعاون الفريق القانوني للرئيس والتحركات السريعة لإبلاغ وزارة العدل باكتشاف الوثائق باعتباره فارقًا رئيسيًا.

وقال الرئيس بايدن إنه لا يعرف ما هي الوثائق أو كيف انتهى بها الأمر في مكتبه في "مركز بين بايدن" Penn Biden Center أو منزله في ديلاوير. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين، الذي كان مديرًا لمركز الأبحاث في واشنطن من 2017 إلى 2019، للصحافيين يوم الثلاثاء إنه لم يكن يعلم أن الوثائق الحكومية مخزنة هناك.

وتشير المناقشات واستعداد وزارة العدل للسماح لمحامي بايدن بالقيام بعمليات البحث دون إشراف، إلى أن المحققين الفيدراليين يتجهون إلى تحقيق مطول، وقد يمتد إلى عام الرئيس بايدن الثالث في المنصب.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون الحاليون والسابقون إن أحد أسباب عدم إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في هذه المرحلة المبكرة هو أنه بهذه الطريقة ستحافظ وزارة العدل على القدرة على اتخاذ موقف أكثر صرامة، بما في ذلك تنفيذ أمر تفتيش في المستقبل، إذا تحولت المفاوضات إلى عدائية. وقد يضطر الرئيس بايدن للإدلاء بشهادة حضورية.

وفي مكالمة للصحافيين حول التحقيق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز إن الرئيس وفريقه يتعاونون بشكل كامل مع المحامين الخاصين "حتى يمكن المضي قدمًا بسرعة وبشكل شامل".

ويأتي تحقيق وزارة العدل في وثائق بايدن في الوقت الذي يتعمق فيه مستشار خاص بالفعل في تحقيق موازٍ في الوثائق السرية في منزل الرئيس السابق ترمب في فلوريدا.

ونفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في أغسطس الماضي أمر تفتيش لمنزل ترمب معتقدًا أن المزيد من هذه الوثائق بقيت هناك بناءً على مقابلات الشهود ولقطات الكاميرا الأمنية بعد مفاوضات استمرت أشهرا طويلة بين ترمب والأرشيف الوطني ووزارة العدل، وامتنع فيها ترمب عن تسليم الوثائق، زاعما أنه تم تسليمها بالفعل وليس لديه أي وثائق سرية.

وكشف المدعون في وقت لاحق أنهم يحققون فيما إذا كان أي شخص سعى لعرقلة تحقيقهم، بالإضافة إلى ما إذا كان ينبغي محاكمة أي شخص لسوء التعامل مع الوثائق. ووصف ترمب تحركات وزارة العدل بأنها "مطاردة الساحرات" وقال إنه لم يرتكب أي خطأ.