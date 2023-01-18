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Artillery munitions of Ukrainian army are stored in the frontline at an undisclosed location in the Donetsk region, Ukraine, Wednesday, Nov. 23, 2022. (AP Photo/Roman Chop)
ذخائر خزنها الجيش الأوكراني على جبهات القتال في دونيتسك
روسيا و أوكرانيا

نيويورك تايمز: أميركا أرسلت ذخيرة مخزنة في إسرائيل لأوكرانيا

الصحيفة أكدت أن القرار اتُخذ في العام الماضي في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي حينئذ يائير لابيد

العربية.نت
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة أرسلت مخزوناً من الذخيرة التي كانت مخزنة في إسرائيل لتستخدمه أوكرانيا في حربها ضد روسيا، قائلة إن القرار اتُخذ في العام الماضي في عهد رئيس الوزراء حينئذ يائير لابيد.

وأكد مسؤول إسرائيلي صحة التقرير لوكالة "رويترز"، قائلاً إن لابيد وافق على ذلك رغم أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى مثل تلك الموافقة بشكل رسمي.

وبينما نددت إسرائيل بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فقد قصرت مساعدتها لكييف على المساعدات الإنسانية والمعدات الواقية، واستبعدت التوريد المباشر للأسلحة.

ويريد الإسرائيليون المحافظة على خط ساخن للتنسيق مع روسيا، أُقيم في 2015، بشأن هجماتهم العسكرية على أهداف إيرانية في سوريا، حيث تتمركز وحدة تابعة لموسكو. ويضعون أيضاً في الاعتبار سلامة الجالية اليهودية الكبيرة في روسيا.

ولم يعلم المسؤول الإسرائيلي إن كان من المتوقع نقل مزيد من الأسلحة الأميركية من إسرائيل تحت قيادة رئيس الوزراء المحافظ بنيامين نتنياهو الذي تولى المنصب في 29 ديسمبر والذي أقام خلال فترات سابقة في المنصب، علاقات شخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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ولعقود، خزّن البنتاغون ذخائر في إسرائيل لتُستخدم في إعادة الإمداد الطارئة في حالة الحرب، أو لتسليمها إلى حلفاء آخرين للولايات المتحدة.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فالذخيرة الأميركية المنقولة من إسرائيل إلى أوكرانيا هي نحو 300 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 مليمتراً، وهو نوع تستخدمه كييف بوتيرة كبيرة.

وقال ديفيد إيفري، وهو مدير عام سابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية وجنرال سابق بالقوات الجوية، لـ"رويترز" إنه على الرغم من أن هذه الإمدادات في إسرائيل، "فإن الأميركيين لا يحتاجون إلى إذننا لنقلها. هذه ممتلكات أميركية".

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