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A Turkish F16 fighting jet flies over naval ships during an annual NATO naval exercise on Turkey's western coast on the Mediterranean, Thursday, Sept. 15, 2022. Having spent recent months engaged in an escalating war of words over disputes in the Aegean and Mediterranean Seas, Turkey and Greece came together for an annual NATO naval exercise on Tuesday. The traditional rivals are among 12 alliance members taking part in Dynamic Mariner-Mavi Balina 22 off Turkey's western coast. (AP Photo/Khalil Hamra)
طائرات F16 التي تطمح تركيا لشرائها (أسوشيتيد برس)

تركيا لأميركا: عليكم حسم صفقة بيع طائرات إف-16

العلاقات توترت بعد شراء أنقرة منظومات دفاع صاروخية روسية عام 2019

العربية.نت
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بعد فتور في العلاقات امتد سنوات بين الولايات المتحدة وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي، عقب شراء أنقرة منظومات دفاع صاروخية روسية عام 2019، ما أدى إلى إقصائها من برنامج طائرات إف-35 المقاتلة، عادت تركيا وحّت أميركا على حل الموضوع.

فقد أبلغ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أن تخلي أنقرة عن اعتراضها على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي يجب ألا يكون شرطاً مسبقا لبيع مقاتلات إف-16.

"عليكم حسمها"

وأفاد للصحافيين الأربعاء، بأن بلاده حثّت إدارة الرئيس جو بايدن، على أن تكون حاسمة بشأن سعيها لبيع طائرات حربية من طراز إف-16 لأنقرة وإقناع الكونغرس بالتخلي عن معارضته لصفقة مزمعة بقيمة 20 مليار دولار.

الموقف الأميركي لم يتغير!

كما أضاف عقب لقائه ببلينكن في تصريحات نقلتها قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية، أنه من المهم معرفة ما إذا كانت الإدارة ستكون حاسمة أم لا، موضحاً أنها إذا أبدت موقفا قويا ضد أي خطوات لمنع الصفقة فسيكون هناك مشكلة.

وقال جاويش أوغلو: "لا ينبغي أن تضيع الإدارة مثل هذه الصفقة المهمة بين حليفين لمجرد أن شخصا واحدا أو قلة من الناس يعترضونها. لا ينبغي أن ترضخ".

بايدن يدعم والكونغرس لا

أتى ذلك في حين أخطرت وزارة الخارجية الأميركية بشكل غير رسمي، اللجان التي تشرف على مبيعات الأسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، بنيتها المضي قدما في البيع.

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وعبرت إدارة بايدن عن دعمها لبيع الطائرات لتركيا، على الرغم من معارضة الكونغرس، وذلك في إطار مساعي الإدارة للحفاظ على وحدة حلف الأطلسي في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

إلا أن الكونغرس أبدى اعتراضا شديدا على الصفقة، كما رفضها السناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي يراجع رؤساؤها المبيعات العسكرية الخارجية الكبيرة، لكن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأميركية قال إن واشنطن لن تمضي قدما على الأرجح في صفقة البيع ما لم يتراجع مينينديز عن معارضته.

في حين أعلنت تركيا أن الجانب الأميركي لم يحدد موعدا لإرسال الإخطار الرسمي بشأن مقاتلات إف-16 إلى الكونغرس.

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