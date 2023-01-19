البيت الأبيض يكشف عن تصاعد التوتر بين موسكو وفاغنر

في تصريحات لافتة من البيت الأبيض حول حرب أوكرانيا، قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي، إن المخابرات الأميركية تقدر، تصاعد التوتر بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاغنر.

وقال كيربي، إن يفغيني بريغوزين، مؤسس فاغنر، يريد اكتساب الأهمية السياسية من خلال الانتصارات في ساحة المعركة.

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منح عفو لمدانين روس

وكان مؤسس فاغنر ظهر الأربعاء، وهو يمنح عفوا لمدانين روس بعد أن شاركوا في الحرب في أوكرانيا، ورفض الإجابة على سؤال من مراسل صحيفة نيويورك تايمز حول مصدر سلطته لمنح عفو لمجرمين مدانين..

وقبل أيام، انتقد مؤسس فاغنر، وزارة الدفاع الروسية بعد إعلانها السيطرة على مدينة سوليدار، وقال إن قواته هي من سيطرت على المدينة، لتخرج بعد ذلك وزارة الدفاع وتؤكد أنها تثمن مشاركة فاغنر في المعارك.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات الروسية أنها أطلقت النار على جندي فرّ من قاعدة عسكرية، وذكرت وسائل إعلام محلية عديدة أنه ترك وحدته هرباً من القتال في أوكرانيا.

وقالت السلطات في منطقة ليبيتسك بغرب روسيا إن "ديميتري بيروف، المطلوب لفراره من وحدة عسكرية طوعاً ومن دون إذن، تم تحديد موقعه وتصفيته"، وفق ما جاء في بيان لها على تلغرام لم يذكر أي تفاصيل أخرى عن مقتله.

كانت روسيا قد أعلنت تعبئة 300 ألف عنصر احتياط أواخر سبتمبر لدعم القوات الروسية ميدانياً في أوكرانيا، ما دفع عشرات الآلاف من الروس إلى مغادرة البلاد لتجنب التجنيد.