أميركا.. "حذف ملفات دون قصد" وراء تعطل الرحلات الجوية

كشفت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الخميس، أن مراجعة أولية خلصت إلى أن موظفين متعاقدين "حذفوا ملفات دون قصد"، مما أدى إلى تعطل نظام كمبيوتر رئيسي ووقف للرحلات المغادرة على مستوى البلاد في 11 يناير الحالي، حيث تعطلت أكثر من 11 ألف رحلة جوية.
وأضافت أن المشكلة حدثت أثناء عمل الموظفين "لتصحيح التزامن بين قاعدة البيانات الرئيسية الآنية وقاعدة بيانات احتياطية"، وفق رويترز.
كما أوضحت أنها "لم تجد حتى الآن أي دليل على هجوم إلكتروني أو نية خبيثة".
أول وقف منذ 11 سبتمبر
يشار إلى أن الخطأ الذي حدث في قاعدة بيانات لرسائل الطيارين أدى إلى أول وقف للرحلات المغادرة على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
وتتخذ إدارة الطيران الاتحادية الأميركية تدابير لضمان أن يكون نظام المعلومات المعني، الهادف إلى تحذير أفراد طاقم الطائرة من أخطار محتملة على الأرض أو في الجو في الوقت الحقيقي، "أكثر متانة"، بحسب فرانس برس.
يذكر أنه في 11 يناير، أعلن وزير النقل الأميركي بيت بوتيدجيدج أنه طلب من إدارة الطيران الاتحادية تحديد أسباب المشكلة وشرح سبب عدم عمل الأنظمة البديلة التي كان من المفترض أن تعمل في حال حدوث مشكلات.
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