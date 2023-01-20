تشمل مدرعات ودعماً للدفاع الجوي.. مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، عن دفعة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار تشمل مئات المركبات المدرعة ودعما للدفاع الجوي.

كما أوضحت الوزارة أن الدفعة الجديدة تشمل 59 مركبة قتالية من طراز برادلي، و90 عربة مشاة مدرعة من طراز سترايكر.

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تلبية احتياجات كييف

وفي وقت سابق اليوم، قالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل على تلبية احتياجات أوكرانيا المختلفة من الأسلحة بسرعة.

كما أوضحت دالتون: "تتغير هذه الاحتياجات على مدار الصراع ونحن ملتزمون بمواصلة مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الحالية".

من جانبه، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إنه من أولويات بلاده في الوقت الراهن تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي.

ولفت إلى أن تسليم منظومات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا سيستغرق وقتا، بسبب تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام "باتريوت".

وتقول كييف إنها تأمل في أن تمنحها أسلحة غربية جديدة زخماً عسكرياً هذا العام وخاصة الدبابات الثقيلة التي ستوفر لقواتها مزيداً من الحركة والحماية لاختراق الخطوط الروسية في شرق وجنوب البلاد.