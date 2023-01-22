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Police attended a shooting in Monterey Park, California with multiple casualties, US media reported. (Twitter)
من موقع الحادث

مجزرة في كاليفورنيا.. إطلاق نار وأنباء عن سقوط 10 قتلى

المأساة وقعت قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك

كاليفورنيا - رويترز
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أعلن مصدر في سلطات إنفاذ القانون الأميركية، أن قوات الشرطة استدعيت إثر وقوع إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، مساء السبت، نقلا عن صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأميركية.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إطلاق النار على 16 شخصا ومقتل 10 منهم.



وأوضحت الصحيفة الأميركية، أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء (0600 بتوقيت غرينتش) قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك.

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وشارك عشرات الآلاف في المهرجان الذي أقيم في وقت سابق السبت.

من الضحايا
من الضحايا

ومونتيري بارك مدينة في مقاطعة لوس انجلوس، تبعد حوالي 11 كيلومترا عن وسط المدينة.

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