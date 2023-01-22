مجزرة في كاليفورنيا.. إطلاق نار وأنباء عن سقوط 10 قتلى

أعلن مصدر في سلطات إنفاذ القانون الأميركية، أن قوات الشرطة استدعيت إثر وقوع إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، مساء السبت، نقلا عن صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأميركية.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إطلاق النار على 16 شخصا ومقتل 10 منهم.

مادة اعلانية

🔴BREAKING: Mass shooting in #MontereyPark, California with reports of at least 16 people shot and at least 10 dead. pic.twitter.com/DSVU2wgT9x — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 22, 2023





وأوضحت الصحيفة الأميركية، أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء (0600 بتوقيت غرينتش) قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك.

وشارك عشرات الآلاف في المهرجان الذي أقيم في وقت سابق السبت.

ومونتيري بارك مدينة في مقاطعة لوس انجلوس، تبعد حوالي 11 كيلومترا عن وسط المدينة.