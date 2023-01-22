في توقيت صعب.. كبير موظفي البيت الأبيض يستعد للمغادرة

في واحدة من أقوى الهزات التي تعصف بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من المتوقع أن يتنحى رون كلاين رئيس موظفي البيت الأبيض، تزامناً مع التحقيق بوثائق بايدن السرية.

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الاستقالة المرتقبة في الأسابيع المقبلة بأنها أهم تغيير لرجال بايدن منذ أن تولى بايدن منصبه قبل عامين.

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البحث جاري عن بديل

وكان كلاين قد أخبر زملائه على انفراد منذ انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر أنه بعد فترة شاقة من العمل إلى جانب بايدن خصوصا منذ حملة عام 2020، فهو مستعد للمضي قدما وفقا لكبار مسؤولي الإدارة الذي قالوا ان البحث جاري عن بديل.

ولم يذكر المسؤولون ما إذا كان قد تم بالفعل اختيار خليفة أو متى سيتم الإعلان عن القرار، لكنهم أشاروا إلى أنه سيأتي في مرحلة ما بعد أن حدد الرئيس جدول أعماله للعام المقبل في خطابه عن حالة الاتحاد في 7 فبراير.

كما انه من المحتمل أن يظل كلاين موجودًا لفترة انتقالية لمساعدة البديل المقبل على الاستقرار في مكتبه وسط العديد من الأزمات والمعارك التشريعية.

استمر لفترة أطول

وأوضح تقرير الصحيفة، ان استقالة كلاين تمثل لحظة مذهلة في تغيير رئاسة البيت الأبيض والتي كانت مستقرة نسبيا خلال النصف الأول من ولاية بايدن حيث يفخر كلاين بأنه استمر لفترة أطول من أي رئيس موظفي البيت الابيض لأي رئيس ديمقراطي آخر خلال أكثر من نصف قرن.

لكن مع توقع أن يعلن بايدن بحلول الربيع أنه يرشح نفسه لإعادة انتخابه، يتوقع المستشارون المزيد من التحركات مع انتقال بعض المساعدين من البيت الأبيض إلى الحملة الانتخابية.

مجموعة من التهديدات

تأتي المغادرة أيضًا في وقت يواجه فيه البيت الأبيض مجموعة واسعة من التهديدات السياسية والقانونية من مستشار خاص تم تعيينه حديثا للتحقيق في مع الوثائق السرية ومجموعة من التحقيقات الأخرى من قبل الأغلبية الجمهورية التي تم تنصيبها حديثًا في مجلس النواب.

وسيتولى رئيس الموظفين المقبل إدارة الدفاع عن البيت الأبيض بقيادة بايدن خصوصا مع اقتراب انتخابات 2024.

الخيارات المحتملة

ومن بين الخيارات المحتملة لاستبدال رون كلاين التي ذكرها كبار المسؤولين وزير العمل مارتن ولش والحاكم السابق جاك ماركل من ديلاوير، ويعمل الآن سفيراً لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ وأنيتا دن كبيرة مستشاري بايدن وستيفن ريتشيتي، مستشار الرئيس وجيفري دي زينتس المنسق السابق للاستجابة لفيروس كورونا في الإدارة وسوزان رايس مستشارة السياسة الداخلية بالبيت الأبيض وتوم فيلساك وزير الزراعة.

ويعتبر كلاين شخصية مهمة وفريدة في إدارة بايدن حيث عمل مع الرئيس الحالي بشكل متقطع لأكثر من ثلاثة عقود ويقول المعجبون إن كلاين من القلة التي تستطيع توجيه الرئيس بايدن.

سلسلة من الانتصارات

كما يُنظر إليه على أنه مؤثر للغاية لدرجة أن الجمهوريين يصفونه برئيس الوزراء الافتراضي ويلومه الديمقراطيون عندما يشعرون بخيبة أمل من إدارة بايدن.

وعلى الرغم من كل النيران والانتقادات ساعدت كلاين في تحقيق سلسلة من الانتصارات التشريعية، بما في ذلك خطة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار من فيروس كوفيد -19، وبرنامج البنية تحتية المدعوم من الحزبين بقيمة تريليون دولار ، وهو أكبر استثمار في مكافحة تغير المناخ في التاريخ بخلاف إجراءات لتوسيع نطاق الفوائد لقدامى المحاربين وخفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن، وتحفيز التنمية في صناعة أشباه الموصلات ورفع معدل الضرائب بما لا يقل عن 15 في المائة للشركات الكبرى.

كما ساعد كلاين في الإشراف على توزيع اللقاحات التي حدت من جائحة Covid-19 وسن خطة لإسقاط مئات المليارات من الدولارات من ديون قروض الطلاب لملايين الأمريكيين. وقد أدار رسالة البيت الأبيض للعالم من خلال حسابه النشط على تويتر حيث استخدمه للترويج للانتصارات ولتوجيه اللكمات ضد النقاد.

مشاكل وانتكاسات

وفي الوقت نفسه، ترأس كلاين سلسلة من المشاكل والانتكاسات التي استنزفت الدعم الشعبي لبايدن.

وبينما ظلت البطالة قريبة من أدنى مستوياتها القياسية، وصل التضخم إلى أعلى معدل له في 40 عامًا، وارتفعت أسعار الغاز إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وتوقف النمو الاقتصادي لبعض الوقت، وارتفعت الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية الغربية إلى مستويات قياسية.

لكن كلاين يستعد للمغادرة في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الغاز، والتضخم آخذ في الانخفاض وتعافى موقف بايدن السياسي إلى حد ما بعد انتخابات التجديد النصفي التي جاءت أفضل من المتوقع.