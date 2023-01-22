مكتب التحقيقات الفيدرالي يدرس مداهمة منزل بايدن الثاني

قالت مصادر أمريكية إن المدعين في وزارة العدل يفكرون في طلب البحث في منزل الرئيس بايدن الثاني في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير بعد العثور على عدة مجموعات من الوثائق السرية في منزله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير في الأسابيع الأخيرة بحسب الفوكس نيوز.



وتأتي هذه الاخبار بعد أيام من قيام مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل بايدن في ويلمنجتون بدعوة من البيت الأبيض. وهناك ، كشف المسؤولون عن مجموعة رابعة من الوثائق السرية في غير محلها ، مما دفع مسؤولي وزارة العدل إلى النظر في عمليات البحث في مواقع أخرى مرتبطة بايدن وفقًا لشبكة سي بي إس نيوز.





ومع ذلك ، لم تتابع وزارة العدل أمر تفتيش لأي من ممتلكات بايدن حتى الان. وكان البحث يوم الجمعة في ويلمنجتون بالتراضي وكان المدعون يخططون لطلب الوصول إلى ممتلكات بايدن الأخرى.



وكانت مجموعة الوثائق يوم الجمعة هي الرابعة التي يتم العثور عليها منذ نوفمبر ، والثالثة التي يتم العثورعليها داخل منزل بايدن في ويلمنجتون. ويعود تاريخها إلى الفترة التي قضاها في مجلس الشيوخ ، بينما تعود المجموعات الثلاث الأخرى إلى وقته كنائب للرئيس.



ووصل مكتب التحقيقات الفيدرالي وموظفون آخرون في وزارة العدل إلى منزل بايدن في ويلمنجتون في الساعة 9:45 صباحًا يوم الجمعة وفتشوا المنزل لمدة 12 ساعة تقريبًا ، وغادروا في الساعة 10:30 مساءً.

وقام المدعي العام الأمريكي جون لاش بتنسيق الجهود ويحتفظ بدور بارز في التحقيق بينما يقوم المستشار الخاص روبرت هور بتسريع العملية.

واستعاد المسؤولون ستة أشياء تتكون من وثائق تحمل علامة سرية وأخذوها .



وجاء البحث بعد أن طمأنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير المراسلين في منتصف يناير / كانون الثاني بأن البحث عن وثائق جديدة قد انتهى. ومع ذلك ، تم العثور على وثائق جديدة في مقر إقامة ويلمنجتون في 14 يناير ومرة أخرى في 20 يناير.



وكشف محامو بايدن عن الدفعة الأولى من الوثائق السرية داخل مكاتب مركز بن بايدن في نوفمبر ، وقالوا إنهم سلموا الوثائق على الفور إلى الأرشيف الوطني.



ودفعت مجموعة الوثائق التي أسيء التعامل معها المدعي العام ميريك جارلاند إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في الأمر.

في غضون ذلك ، يقوم الجمهوريون في الكابيتول هيل بتكثيف التدقيق في التحقيق حيث أشار رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر إلى أنه ربما كان هناك "تستر".