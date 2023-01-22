وسط أزمات صعبة تواجه الإدارة.. بايدن يلجأ لزينتس لإدارة البيت الأبيض

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد 22 يناير، أن جيف زينتس سيخلف رون كلاين كرئيس لموظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.ومن المتوقع أن يغادر كلاين في الأسابيع المقبلة ، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على القرار ابلغوا واشنطن بوست.

وغادر زينت البيت الأبيض في أبريل بعد توجيه استجابة الإدارة للوباء وقيادة أكبر حملة تطعيم في تاريخ الولايات المتحدة وعاد إلى البيت الأبيض في الخريف لمساعدة كلاين في الاستعداد لتبديل الموظفين بعد انتخابات منتصف المدة وهو مشروع كان في نهاية المطاف محدود النطاق ، حيث غادر عدد قليل من كبار الموظفين الإدارة.

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لكن في الأسابيع الأخيرة ، كلفه كلاين بمشاريع مختلفة ، اعتبرها البعض على أنها تعد زينتس للدور الأعلى ، كما قال أشخاص مطلعون على الترتيب ، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وسييتولى زينتس المنصب الأعلى بينما يدخل بايدن فترة جديدة وصعبة من رئاسته حيث أطلق الجمهوريون بالفعل وابلًا من التحقيقات في الإدارة والمعاملات التجارية لابن الرئيس.

وعين المدعي العام ميريك جارلاند مستشارًا خاصًا للتحقيق في التعامل مع المستندات السرية التي تم العثور عليها في مكتب بايدن الشخصي ومنزله في ويلمنجتون بولاية ديل . كما يستعد بايدن لإطلاق حملة محاولة إعادة انتخابه.

ويأتي زينتس إلى الوظيفة بملف شخصي مختلف تمامًا عن كلاين حيث كانت وظيفته الحكومية الأولى خلال إدارة أوباما ، وقد أمضى معظم حياته المهنية في القطاع الخاص.



لكن الزملاء أشادوا بـ زينتس باعتباره الموجه الرئيسي الذي يستطيع توليد ولاءًا عميقًا لدى الأشخاص الذين يشرف عليهم.

وولد زينتس البالغ من العمر 56 عامًا ، في واشنطن وحضر مدرسة سانت ألبانز قبل تخرجه من جامعة ديوك. ودخل الحكومة لأول مرة خلال إدارة أوباما وانتهى به الأمر في عدة مناصب عليا ، بما في ذلك إدارة مكتب الإدارة والميزانية والمجلس الاقتصادي الوطني.

واكتسب سمعة باسم السيد Fix-It لمهاراته التشغيلية القوية ، بما في ذلك المساعدة في إصلاح مشكلة الطرح المضطرب لموقع الرعاية الصحية لإدارة أوباما.



وبعد ترك إدارة أوباما ، أدار زينتس شركة أسهم خاصة وأمضى عامين في مجلس إدارة Facebook وهي تجربة أثارت انتقادات من الليبراليين.

وخلال حملة بايدن الرئاسية لعام 2020 ، تم إحضار زينتس للمساعدة في الشؤون المالية للحملة خلال فترة صعبة بشكل خاص. ثم شارك في رئاسة انتقال بايدن الى البيت الأبيض قبل قيادة استجابة الإدارة لفيروس كورونا.



وفي قيادة الجهود المبذولة لمكافحة الوباء ، تولى واحدة من أكثر المهام تحديًا وحاسمة للرئيس وهي الإشراف على الجهود المبكرة لتطعيم الجمهور الأمريكي والتكيف مع المتغيرات الجديدة شديدة العدوى.

وعندما غادر زينت البيت الأبيض ، أشاد به بايدن ووصفه بأنه "رجل خدمة ومدير خبير". وقال بايدن في بيان في ذلك الوقت: "لقد طلبت من جيف زينتس قيادة استجابة إدارتي لـكوفيد COVID-19 لأنه لا يوجد شخص أفضل من جيف في تحقيق النتائج".