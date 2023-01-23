أول صورة للآسيوي الذي قتل 10 أشخاص رميا بالرصاص في أميركا

عبّرت الشرطة الأميركية عن اعتقادها، بأن من قتل 10 أشخاص بالرصاص مساء السبت، هو رجل آسيوي نشرت صورته وتسعى لاعتقاله بعد أن نفذ هجومه في منطقة Monterey Park البعيدة 13 كيلومترا عن مدينة لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا، أثناء احتفال الجالية الآسيوية بالسنة القمرية الجديد، وهو ما ذكره Robert Luna قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلس في مؤتمر صحافي.

وأضاف لونا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مطلق النار "ربما يكون آسيويا، عمره بين 30 الى 50 عامًا" وأن شهود عيان قدموا أوصافًا متباينة، كما أن السلطات "لم تحدد بعد نوع السلاح المستخدم بالهجوم، ولا تعتقد أنه كان بندقية هجومية" مضيفا أن المحققين يبحثون بكل الاحتمالات لمعرفة سبب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 5 رجال و5 نساء، وجرح 10 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وحالاتهم بين مستقرة وحرجة.





كما نقل الاعلام المحلي عن ضابط بالشرطة، اسمه Andrew Meyer إن الضباط وصلوا إلى مكان الحادث الساعة 22:22 بالتوقيت المحلي يوم السبت أو 6:22 بتوقيت غرينتش صباح الأحد)، حيث وجدوا أشخاصا "يتدفقون من الموقع وهم يصرخون" مضيفا أن الشرطة تستجوب حاليا عشرات من الشهود، سمع بعضهم أصواتا اعتقدوا أنها ألعاب نارية، وواحد قال إن 3 أشخاص ركضوا إلى مطعمه وأمروه بإغلاق الباب حيث كان هناك رجل يحمل مدفعا رشاشا في المنطقة، أو ربما فر من المكان