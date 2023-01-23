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Ukrainian servicemen are seen near the frontline, amid Russia's attack on Ukraine, near Soledar in Donetsk region, Ukraine January 23, 2023. REUTERS/Oleksandr Ratushniak
الجيش الأوكراني على جبهات القتال
روسيا و أوكرانيا

البنتاغون: خطوط المواجهة في أوكرانيا لا تتحرك كثيراً

مسؤول عسكري كبير في وزارة الدفاع الأميركية: المقصود من التسليح الحالي هو أن يتمكن الأوكرانيون من تغيير المعادلة على الأرض

العربية.نت
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أكد مسؤول عسكري كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" اليوم الاثنين إن روسيا تريد التزود بالمزيد من المسيرات الإيرانية لاستخدامها في الحرب الدائرة في أوكرانيا، مضيفاً أن القوات الروسية أدخلت منذ فترة عشرات الآلاف من الجنود الجدد إلى ساحة المعركة.

وقال المسؤول العسكري للصحافيين اليوم إن "خطوط المواجهة بين الأوكرانيين والروس لا تتحرك كثيراً، باستثناء محاولة القوات الروسية في باخموت والقوات الأوكرانية في كرامينا"، مضيفاً أن "التقدم المحرز من قبل الطرفين قليل".

أما بالنسبة للمساعدات التي يتم تخصيصها لكييف، فقال المسؤول إن المساعدات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة والدول الداعمة لأوكرانيا خلال الأيام الماضية "هي الأكبر" على الإطلاق منذ بدء الحرب.

وأوضح أن "المقصود من التسليح الحالي هو أن يتمكن الأوكرانيون من تغيير المعادلة على الأرض"، مشدداً على أن واشنطن لن تتراجع عن دعم الأوكرانيين. وأضاف أن "الأوكرانيين تسلّموا دبابات من دول صديقة وهي من صناعة روسية".

الجيش الأوكراني على جبهات القتال
الجيش الأوكراني على جبهات القتال
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أما في الجهة المقابلة، فأكد المسؤول أن "روسيا أدخلت عشرات الآلاف من الجنود إلى ساحة المعركة خلال الأسابيع الأخيرة لاستبدال القوات أو للحلول محل القتلى من الجنود الروس".

وأكد أن "الجنود الروس الجدد غير مدربين بشكل كاف ولا يحملون أسلحة مناسبة"، مضيفاً أن عدد الإصابات في صفوف القوات الروسية يتخطى الـ100 ألف.

كما أكد المسؤول الأميركي أن "روسيا ما زالت تريد شراء واستعمال المسيرات الإيرانية" في ساحات القتال في أوكرانيا.

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