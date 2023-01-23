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A U.S. second cavalry regiment soldier inspects a weapon on an armoured personal carrier during the Steadfast Javelin II military exercise in the Lielvarde air base, September 6, 2014. NATO approved wide-ranging plans on Friday to boost its defences in eastern Europe, aiming to reassure allies nervous about Russia's intervention in Ukraine that the U.S.-led alliance will shield them from any attack. REUTERS/Ints Kalnins (LATVIA - Tags: POLITICS MILITARY)
الجيش الأميركي يستخدم صواريخ "جافلين" خلال تدريبات (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

تقرير: نقص كبير في مخزون السلاح الأميركي بسبب أوكرانيا

بحسب الدراسة التي نقلها موقع "وول ستريت جورنال"، استهلكت كييف مخزون 7 سنوات من إنتاج أميركا لصواريخ "جافلين"

العربية.نت
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كشفت دراسة عسكرية عن نقص كبير في مخزون السلاح الأميركي بسبب أوكرانيا.

وذكرت الدراسة التي نشرها موقع "وول ستريت جورنال" أن أوكرانيا استهلكت مخزون 7 سنوات من إنتاج أميركا لصواريخ "جافلين".

وأشارت الدراسة إلى أن مخزون السلاح الأميركي الحالي غير كاف في وقت الحرب.

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وبحسب الدراسة، ستعاني الولايات المتحدة من مشكلات في الذخيرة إذا واجهت الصين عسكرياً قريباً.

يأتي هذا في وقت قال فيه رئيس قيادة الأسطول الأميركي داريل كودل إن بلاده تعاني من تأخير في استلام الذخيرة.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، أرسلت واشنطن أطنان من المساعدات العسكرية إلى كييف. إلا أن أوكرانيا لا تزال تطالب الدول الغربية بالمزيد من العتاد الثقيل، مؤكدةً أن ذلك سيكون عاملاً حاسماً في الحرب مع روسيا.

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