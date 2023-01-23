كيف تسبب إعلان لأحد المطاعم بوفاة امرأة في أميركا؟

تسببت لوحة إعلانية عملاقة لأحد المطاعم الكبرى بوفاة امرأة سبعينية في الولايات المتحدة، في حادثة نادرة سرعان ما أثارت الرأي العام، ودفعت الكثيرين لتداول الخبر ودعوة الشركات ذات العلاقة إلى الحذر مستقبلاً.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية، واطلعت عليها "العربية.نت"، فقد توفيت سيدة تبلغ من العمر 72 عاماً عندما سقطت لوحة إعلانية لمطعم على سيارتها فأدت إلى سحق السيارة ووفاة السيدة على الفور.

مادة اعلانية

وتم التعرف على الجدة ليليان كيرتس، التي توفيت يوم الخميس الماضي في مدينة إليزابيثتاون بولاية كنتاكي الأميركية، وذلك إثر سقوط لوحة إعلانية تحمل اسم "مطعم دينيس" في أحد شوارع المدينة، ما أدى إلى وفاة وتدمير سيارتها.

ووفقًا للشرطة المحلية فقد سقطت اللافتة عند حوالي الساعة 1.30 ظهراً من يوم الخميس الماضي وأصابت سيارة كيرتيس.

وتم نقل السيدة كيرتيس على وجه السرعة إلى مستشفى "جامعة لويزفيل"، حيث توفيت متأثرة بجروح ناجمة عن قوة حادة، حسبما ذكرت الشرطة، وتم نقل راكبين بالغين آخرين كانا في السيارة إلى مستشفى بابتيست هيلث مصابين بجروح خطيرة ولكنها لا تهدد الحياة.

وتُظهر الصور من المشهد أضراراً كبيرة في المقاعد الخلفية للسيارة الزرقاء التي سقطت عليها اللوحة الإعلانية.

وقال رئيس شرطة إليزابيثتاون، كريس دينهام: "لم أر قط شيئاً كهذا". وأضاف: "الجو عاصف بالتأكيد هنا وأنا متأكد من أنه كان أحد العوامل".

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) تحذيراً من الرياح صباح الخميس الماضي، حيث حذرت من احتمالية هبوب رياح "عاصفة".

وذكرت الهيئة أن هبوب الرياح عبر وسط كنتاكي بلغت ذروتها بسرعة تتراوح بين 45 و55 ميلا في الساعة خلال يوم الخميس.

وتُظهر لقطات كاميرا الأمن من مطعم آخر على الجانب الآخر من الطريق السريع لحظة سقوط اللافتة، حيث تُظهر اللافتة إشارات قليلة على الحركة أو التلف قبل أن تسقط مباشرة لأسفل في ساحة انتظار السيارات.

يُشار إلى أن مطاعم "دينيس" هي سلسلة مطاعم شهيرة تعمل على مدار الساعة مع أكثر من 1700 موقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأصدر المطعم بيانا يوم الجمعة بخصوص الحادثة، حيث قال في بيانه إن "المطعم على علم بالحادث الذي وقع في موقع إليزابيثتاون يوم الخميس". وأضاف: "السلامة هي أولويتنا القصوى، ونحن نعمل مع السلطات لفهم أفضل لما أدى إلى هذا الوضع".