العثور على وثائق سرية في منزل مايك بنس نائب ترمب
العثور على وثائق سرية في صندوقين صغيرين في منزل مايك بنس الجديد في Carmel في ولاية إنديانا
اكتشف محام لنائب الرئيس السابق مايك بنس حوالي 12 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية في منزل بنس في إنديانا الأسبوع الماضي، وقد قام بتحويل هذه السجلات السرية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، حسبما قالت مصادر متعددة مطلعة على الأمر لشبكة CNN.
وكتب محامي بنس، جريج جاكوب، في 18 يناير أنه تواصل مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في البيت الأبيض لإبلاغهم بالأوراق "التي تحتوي على علامات سرية".
4 صناديق
بدوره، أبلغ بنس الأرشيف الوطني في 18 يناير بعدد صغير من الوثائق السرية التي تم العثور عليها في صندوقين صغيرين، وصندوقان آخران يحتويان على نسخ من أوراق نائب الرئيس دونالد ترمب، وفقا لـ"فوكس نيوز".
وبعد اكتشاف الوثائق ذات العلامات السرية، تم وضعها على الفور في خزانة، وفقا لفريق بنس.
وتم جمع الوثائق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل بنس الجديد في Carmel في ولاية إنديانا، مساء الخميس، 19 يناير وذلك في أعقاب الكشف عن مواد سرية تم اكتشافها في المكتب الخاص للرئيس جو بايدن ومقر إقامته الأسبوع الماضي.
وكان بنس في واشنطن العاصمة لحضور المسيرة السنوية من أجل الحياة عندما جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي الوثائق من منزله.
علامات سرية
وقال فريق بنس إنه على الرغم من أن الوثائق تحمل علامات سرية، فإن وزارة العدل أو الوكالة التي تصدر الوثائق ستحتاج إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كانت الوثائق تعتبر سرية أم لا.
يأتي هذا الاكتشاف بعد أن قال بنس مرارًا وتكرارًا إنه ليس بحوزته أي وثائق سرية.
من جانبه، أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم الأمن القومي بوزارة العدل مراجعة للوثائق وكيف انتهى بها المطاف في منزل بنس في ولاية إنديانا.
فيما لم يتضح بعد ما هي الوثائق المتعلقة أو مستوى حساسيتها. ويعتزم فريق بنس إخطار الكونغرس اليوم الثلاثاء.
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