ارتفاع عدد قتلى عمليتي إطلاق النار شمال كاليفورنيا إلى 7

أفادت وكالة أنباء فرانس برس صباح الثلاثاء بارتفاع عدد قتلى عمليتي إطلاق النار شمال كاليفورنيا إلى 7 .

وأفادت الشرطة بأنها تحتجز المشتبه به في حادث إطلاق النار.

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وقال مكتب شرطة مقاطعة سان ماتيو إن ضباط الشرطة كانوا يستجيبون لإطلاق النار على الطريق السريع 92 بالقرب من خليج هاف مون، على بعد 30 ميلاً جنوب سان فرانسيسكو.

وكشف ديفيد كانيبا، مشرف مقاطعة سان ماتيو، لشبكة فوكس سان فرانسيسكو أنه تم العثور على الضحايا في مسرحين منفصلين للجريمة.

وقال كانيبا للمنافذ الإخبارية “يبدو أن لدينا عدة ضحايا في موقعين”.

وكان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا جوش بيكر نقلاً عن مكتب عمدة مقاطعة سان ماتيو قد أعلن أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فيما يتعلق بحوادث إطلاق نار منفصلة في شمال كاليفورنيا يوم الاثنين 23 يناير.

وكتب بيكر على تويتر 'مات 4 أشخاص على الأقل بعد إطلاق نار منفصل فيCityofHMB'.

وأضاف 'النواب يستجيبون لهذا الوضع النشط في منطقة HWY 92 وحدود مدينة HMB'

وقال مكتب عمدة مقاطعة سان ماتيو إنه كان يستجيب لحادث إطلاق نار تم الإبلاغ عنه تورط فيه العديد من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وحدود مدينة هاف مون باي ، حيث تم العثور على ثلاثة ضحايا في البداية ، وفقًا لمنطقة خليج إن بي سي.

وقال مصدر مطلع على الوضع لمحطة الأخبار إن ضحية رابعة عثر عليها في مكان قريب.

وكتب مكتب عمدة مقاطعة سان ماتيو على تويتر: 'مكتب الشريف يرد على حادث إطلاق نار مع العديد من الضحايا في منطقة HWY 92 وحدود مدينة HMB'. 'مطلوب من وسائل الإعلام الاقتراب من الشمال والبدء في المحطة الفرعية لخليج هاف مون في 537 شارع كيلي في هاف مون باي.'

وفي تفاصيل إحدى هذه العمليات كما نقلت وسائل الإعلام الأميركية أفادت السلطات الأميركية بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا ، اثنان منهم في حالة حرجة، في إطلاق نار بعد ظهر اليوم الاثنين في مدرسة خاصة بالقرب من وسط مدينة دي موين بولاية آيوا.

وجاءت نداءات المساعدة حوالي الساعة 12:50 ، في حين أوضح الرقيب في شرطة دي موين بول باريزيك للصحفيين أن اثنين من المصابين في “حالة حرجة للغاية” والثالث في حالة مستقرة.

ولم تتضح على الفور أعمار وانتماءات الضحايا، بينما أشار باريزيك إلى أنه يعتقد أن أحدهم كان موظفا بالغا في المدرسة واثنان آخران “ربما كانا طالبين”.

وبحسب بيان صادر عن شرطة دي موين، فإن ضباط الشرطة “لديهم العديد من المشتبه بهم المحتملين في الحجز” .

ويأتي إطلاق النار في ولاية أيوا في أعقاب حوادث إطلاق نار مقلقة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث قتل 11 شخصا في استوديو للرقص في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا في وقت متأخر من ليلة السبت، وأصيب 12 شخصا بالرصاص داخل حانة باتون روج بولاية لويزيانا في وقت مبكر من صباح الأحد.