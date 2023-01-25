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دبابة من طراز أبرامز - رويترز

بيان غربي خماسي: ننسق لإرسال إمدادات الأسلحة إلى كييف

بريطانيا سترسل 14 دبابة تشالنجر و 200 عربة مدرعة لأوكرانيا

العربية.نت
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رحبت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بالتنسيق الوثيق حيال مسألة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وفقا لبيان صدر يوم الأربعاء عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عقب محادثته الهاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي جورج ميلوني.

وجاء في البيان: "جميع القادة رحبوا بالتنسيق الوثيق للإمدادات العسكرية وانعكاس ذلك على الإجراءات الدولية المشتركة بمختلف الأطياف لدعم أوكرانيا".

دبابات ليوبارد (أ ف ب)
دبابات ليوبارد (أ ف ب)

زيادة الدعم لكييف

ووفقا للبيان، "دعا رئيس الوزراء البريطاني القادة الغربيين على زيادة دعمهم لـ (كييف) في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأشار سوناك إلى إن التحرك الجماعي بإرسال دبابات لأوكرانيا سيحفز دولا أخرى على اتخاذ هذه الخطوة.

من جانبه، قال وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي اليوم الأربعاء إن قرار الولايات المتحدة بالانضمام إلى بلاده وفرنسا وألمانيا وبولندا في إرسال دبابات لأوكرانيا "يؤكد عزمنا المشترك على انتصار أوكرانيا في الحرب".

وقال كليفرلي على تويتر إن الأوكرانيين سيكسبون الحرب مع حصولهم على العتاد المناسب.

وكانت لندن في 14 يناير الجاري، أعلنت أنها سترسل 14 دبابة من طراز (تشالنجر 2) و200 عربة مدرعة أخرى وذخيرة مدفعية وأنواع مختلفة من الصواريخ إلى أوكرانيا.

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بدورها، أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء أنها سترسل لأوكرانيا 14 دبابة (ليوبارد 2).

بعد ذلك ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن، مع قادة بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، تنسيق الدعم لأوكرانيا، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، وأعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بـ 31 دبابة (أبرامز).

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