بيان غربي خماسي: ننسق لإرسال إمدادات الأسلحة إلى كييف

رحبت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بالتنسيق الوثيق حيال مسألة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وفقا لبيان صدر يوم الأربعاء عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عقب محادثته الهاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي جورج ميلوني.

وجاء في البيان: "جميع القادة رحبوا بالتنسيق الوثيق للإمدادات العسكرية وانعكاس ذلك على الإجراءات الدولية المشتركة بمختلف الأطياف لدعم أوكرانيا".

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زيادة الدعم لكييف

ووفقا للبيان، "دعا رئيس الوزراء البريطاني القادة الغربيين على زيادة دعمهم لـ (كييف) في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأشار سوناك إلى إن التحرك الجماعي بإرسال دبابات لأوكرانيا سيحفز دولا أخرى على اتخاذ هذه الخطوة.

من جانبه، قال وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي اليوم الأربعاء إن قرار الولايات المتحدة بالانضمام إلى بلاده وفرنسا وألمانيا وبولندا في إرسال دبابات لأوكرانيا "يؤكد عزمنا المشترك على انتصار أوكرانيا في الحرب".

وقال كليفرلي على تويتر إن الأوكرانيين سيكسبون الحرب مع حصولهم على العتاد المناسب.

Make no mistake - with the right equipment, the Ukrainian people will prevail.



The decision by the US to join 🇬🇧🇵🇱 🇩🇪🇫🇷 in sending tanks to Ukraine highlights our shared determination that Ukraine will win this war. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) January 25, 2023

وكانت لندن في 14 يناير الجاري، أعلنت أنها سترسل 14 دبابة من طراز (تشالنجر 2) و200 عربة مدرعة أخرى وذخيرة مدفعية وأنواع مختلفة من الصواريخ إلى أوكرانيا.

بدورها، أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء أنها سترسل لأوكرانيا 14 دبابة (ليوبارد 2).

بعد ذلك ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن، مع قادة بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، تنسيق الدعم لأوكرانيا، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، وأعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بـ 31 دبابة (أبرامز).