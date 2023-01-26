تعطل "فيسبوك و"إنستغرام" عند آلاف المستخدمين بأميركا
أكثر من 18 ألفاً من مستخدمي تطبيق إنستغرام أبلغوا عن مشكلات في استخدام التطبيق بينما جرى رصد نحو 13 ألف واقعة لتعطل موقع فيسبوك
ذكر موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت أن تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا بلاتفورمز تعطلت أمس الأربعاء لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.
وكشفت بيانات الموقع أن أكثر من 18 ألفاً من مستخدمي تطبيق إنستغرام أبلغوا عن مشكلات في استخدام التطبيق، بينما جرى رصد نحو 13 ألف واقعة لتعطل موقع فيسبوك.
كما زادت تقارير انقطاع الخدمة في تطبيقي واتساب وفيسبوك ماسنجر.
تعطل مايكروسوفت
ويتتبع داون ديتكتور الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك الأخطاء التي يبلغ المستخدم الموقع بها.
وسبق أن انقطعت خدمات مايكروسوفت في وقت سابق أمس الأربعاء، مما أدى إلى تعطل منصتها للحوسبة السحابية أزور، فضلا عن تعطل خدمات منها مايكروسوفت تيمز وأوت لوك، الأمر الذي أثر على ملايين المستخدمين في أنحاء العالم.
ولم ترد ميتا على الفور على طلب من رويترز للتعليق.
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