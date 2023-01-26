إعادة حسابات ترمب على "فيسبوك" و"انستغرام".. والرئيس يرد

بعد استعادته إمكانية الوصول إلى حسابه على تويتر، أعاد كل من موقع "فيسبوك" و تطبيق الصور الشهير "انستغرام" حسابات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ، وفق ما أفادت به مراسلة "العربية/الحدث" في واشنطن.

من جانبه علق ترمب على إعلان شركة (ميتا) رفع الحظر المفروض عليه لمدة عامين، الأربعاء، وقال "منع رئيس أميركي من استخدام فيسبوك لا ينبغي أن يحصل مجدداً".

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وقال على موقعه "تروث سوشال" إن "فيسبوك الذي خسر مليارات الدولارات من قيمته منذ حظر رئيسكم المفضل، الذي هو أنا، أعلن للتو أنه سيعيد تفعيل حسابي".

كما أضاف "شيء من هذا القبيل لا يجب أن يحصل مجددا لرئيس خلال ولايته، أو أي شخص آخر لا يستحق العقاب".

وكان المالك والمدير التنفيذي الجديد لمنصة "تويتر"، إيلون ماسك قد أعلن في تغريدة خلال شهر نوفمبر الماضي، أنه سيعيد حساب الرئيس السابق دونالد ترمب على موقع "تويتر".

التماس رسمي

كما كانت حملة ترمب قدمت في وقت سابق التماساً رسمياً إلى الشركة الأم لفيسبوك لإلغاء حظر حسابه هناك، وذلك بعد استعادته إمكانية الوصول إلى حسابه على تويتر.

ولم تهدد حملة ترمب بدعوى قضائية. وبدلاً من ذلك تحدثت عن أهمية حرية التعبير وقدمت التماساً إلى شركة "ميتا" من أجل "اجتماع لمناقشة إعادة الرئيس ترمب الفورية للمنصة".

في حين أفادت صحيفة فايننشال تايمز في مطلع الشهر الجاري، أن شركة ميتا تستعد لاتخاذ قرار حاسم بشأن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى فيسبوك.