عقوبات أميركية تطال مسؤولين بالباراغوي لصلتهما بحزب الله
فيلاسكيز قال للإذاعة المحلية إن مزاعم وجود صلات بحزب الله "ملفقة"
فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس عقوبات على هوراسيو كارتيس رئيس باراغواي السابق وهوغو فيلاسكيز نائب الرئيس الحالي، مشيرة إلى "تفشي الفساد بما يقوض المؤسسات الديمقراطية".
كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة أربعة كيانات يسيطر عليها كارتيس في قائمته السوداء.
واتهمت الوزارة كارتيس بالمشاركة في أنشطة فساد قبل وأثناء وبعد فترة رئاسته، زاعمة أن أساس حياته المهنية اعتمد على "وسائل فاسدة للنجاح"، بينما اتهمت فيلاسكيز بالتدخل في الإجراءات القانونية "لحماية نفسه وشركائه المجرمين" من التحقيق.
وقالت وزارة الخزانة إن كلا من كارتيس وفيلاسكيز تربطهما صلات بأعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية. وذكرت أن حزب الله نظم فعاليات "على نحو منتظم" لتبادل الهدايا والرشا في باراغواي التي تضم التي تضم جالية لبنانية كبيرة.
وقال فيلاسكيز للإذاعة المحلية إن مزاعم وجود صلات بحزب الله "ملفقة".
وذكرت الوزارة أن العقوبات تعني حظر جميع ممتلكات ومصالح كارتيس وفيلاسكيز في الولايات المتحدة.
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