الصين تتهم أميركا بـ"التنمر".. وباتباع "سلوكيات مقلقة"

انتقدت الصين بشدة منافستها التجارية الولايات المتحدة في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، واصفة واشنطن بأنها‭‭‭ ‬‬‬"متنمرة" و"منتهكة للقواعد".

وتحدث السفير الصيني لدى منظمة التجارة العالمية لي تشنغ قانغ أمام اجتماع للمنظمة لبحث النزاعات التجارية، قائلاً إن واشنطن أعلنت نيتها الطعن في حكم أصدرته المنظمة مؤخراً خلص إلى أن التعريفات الجمركية الأميركية على المعادن تنتهك القواعد العالمية.

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وقال لي: "السلوكيات المقلقة من جانب الولايات المتحدة تظهر أنها متنمرة، وهي تمارس هذا السلوك بمفردها، وهي منتهِكة للقواعد ومعطِلة لسلاسل التوريد".

يأتي هذا فيما دعا مشرّعون أميركيون، الخميس، إدارة الرئيس جو بايدن إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة حيال بكين، متّهمين شركات صينية بتقديم دعم لروسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: "نحتاج إلى أن نكون أكثر قوّة" في مواجهة الصين، متحدثاً عن "أدلة على أن هناك شركات صينية تقدم تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج بما في ذلك أشباه الموصلات" اللازمة على سبيل المثال لتوجيه الصواريخ.

وأضاف: "يبدو لي أنه ينبغي ألا نتخلى عن احتمال فرض عقوبات على الصين إذا قدمت مساعدة مهمة. ويجب ألا تكون قادرة على الاختباء وراء شركات".

ورأى زميله الجمهوري جيمس ريش أن الصين تتصرف "بإفلات تام من المحاسبة"، مشدداً على ضرورة "تشديد العقوبات" ضد الشركات الصينية.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ يتحدثون في جلسة استماع تتعلق بالحرب في أوكرانيا تحدث فيها عدد من المسؤولين الحكوميين بمن فيهم مساعدة وزير الخارجية المسؤولة عن الشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.

وردت نولاند على المشرعين قائلة "نحن متّفقون"، مؤكدةً أن الولايات المتحدة لم تتردد في إبلاغ موقفها إلى السلطات الصينية على أعلى مستوى في كل فرصة أتيحت لها.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الصين يومي 5 و6 فبراير.

توزاياً، أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على شركة صينية متهمة بأنها قدمت صوراً من أوكرانيا ملتقطة بالأقمار الصناعية لمجموعة فاغنر.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية أن "هذه الصور التقطت لمساعدة العمليات القتالية لمجموعة فاغنر في أوكرانيا".

وتتخذ الصين حليفة روسيا موقفاً محايداً في الصراع في أوكرانيا، بينما تعزز العلاقات مع موسكو، ولا سيما في مجال الطاقة.

لكن مسؤولين أميركيين قلقون بشكل متزايد من الدعم المقدم لروسيا خصوصاً عبر شركات صينية تعمل في مجال التكنولوجيا العالية التقنية.